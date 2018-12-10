Спортивно-оздоровительный комплекс в Куйтунском районе откроется 22 декабря

В поселке Уховский Куйтунского района завершается строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса, которое велось в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Уховский запланировано на 22 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона.

В спортивно-оздоровительном комплексе планируется проводить соревнования и тренировочные мероприятия по следующим видам спорта: шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, пулевая стрельба из пневматической винтовки. Контракт на строительство этого объекта спорта был заключен в декабре 2017 года, строительство комплекса велось в 2018 году. Финансирование работ составило около 38,7 млн рублей, из них средства областного бюджета – 36,7 млн рублей.

Спорткомплекс в поселке Уховский станет шестым объектом спорта, построенным в этом году. Также возведены физкультурно-оздоровительные комплексы в Тайшете, Саянске, поселках Белореченский Усольского района и Тыреть Заларинского района, спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Алексеевск Киренского района.

В 2017 году было введено в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов в Тулуне, Нижнеудинске, Бодайбо, деревне Татхал-Онгой Нукутского района.

