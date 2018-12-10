4,6 млрд долларов США составил внешнеторговый оборот Приангарья с участниками ШОС за 9 месяцев

Внешнеторговый оборот Иркутской области с государствами участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 9 месяцев 2018 года составил 4,6 млрд долларов США. Данные привел первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев подводя итоги участия в форуме глав регионов государств-членов ШОС.

Фото: mr-info.ru

Мероприятие, в котором приняли участие около ста представителей из Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и России, в том числе главы двадцати регионов стран ШОС, состоялось в Челябинске. Главной темой стал межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения устойчивого развития государств.

Как рассказал Владимир Дорофеев, важным фактором двусторонних экономических отношений Иркутской области со странами-участниками ШОС остаются межрегиональные связи, в основе которых лежат традиционно сложившиеся схемы производственной кооперации стран в различных отраслях промышленности, науке, культуре, здравоохранении.

– Иркутская область всецело заинтересована в развитии отношений с регионами стран ШОС, а также реализации пилотных проектов, проводимых ШОС. Состоявшийся форум – это новый формат взаимодействия между странами ШОС. Его задача расширять и укреплять межрегиональное сотрудничество, – отметил первый заместитель Губернатора Иркутской области.

Правительство Иркутской области, определяя векторы развития экономического сотрудничества с регионами стран –участников ШОС, ориентируется не только на крупнейшие экономики региона, а также на установление более крепких отношений с такими странами как Пакистан, Киргизия, Таджикистан. Одно из перспективных направлений сотрудничества является развитие транспортных коммуникаций. Заинтересованность в частности касается создания индустриально-логистической инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

Справка:

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональная международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, с 2015 года в состав ШОС вступили Пакистан и Индия. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Иран, Монголия, Афганистан.