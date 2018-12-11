Заседание ЦБ РФ в пятницу станет основным событием недели. Что будет со ставкой?

Заседание Банка России, которое состоится 14 декабря, станет основным событием недели. С нашей точки зрения, несмотря на ожидаемый в январе всплеск инфляции до 5,0%-5,5%, ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений – на отметке 7,5%.

Слабый экономический рост сейчас основная головная боль Банка России и кабинета министров. Вероятно также, что ЦБ РФ на заседании в пятницу официально объявит о возобновлении покупки валюты в интересах Министерства финансов в январе 2019 года. При этом коммерческие банки продолжат повышать ставки по вкладам. Это традиционно происходит перед новогодними праздниками. Одновременно вероятность повышения ключевой ставки до 8% в следующем году высока. Управляемая девальвация и слабый рубль – к новой реальности россияне, вероятно, уже привыкли.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари