Промсвязьбанк стал экспертом международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии»

5-6 декабря в Оренбурге состоялся международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии», более 5000 человек посетили мероприятие. Ключевой тема форума — «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития». Дискуссии в круглых столах были построены вокруг новых цифровых технологий и их влияния на экономику, развития предпринимательства и международного сотрудничества. Кроме представителей России, мероприятие посетили делегаты Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, Узбекистана и других стран СНГ, гостем из дальнего зарубежья стал Китай.



Спикеры Промсвязьбанка были приглашены в качестве экспертов на две дискуссионные площадки. Главный аналитик банка Богдан Зварич выступил на панельной дискуссии «Инструменты развития IT-отрасли в регионе», дал оценку экономическому состоянию Оренбургской области в разрезе общей ситуации и поделился экономическим прогнозом на 2019 год.

Директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин принял участие в круглом столе «Малый бизнес: лидерство в условиях цифровой экономики», ответил на множество вопросов слушателей и сделал презентацию о развитии цифровых продуктов для бизнеса.



Также на форуме Промсвязьбанк презентовал фотопроект «Бизнес в объективе» в рамках конкурса «Технологические тренды Евразии». Проект банка рассказывает о российских предпринимателях, их жизни, успехах и трудностях. На выставке были представлены фотографии и истории пяти бизнесменов Приволжского федерального округа, которые занимаются бизнесом, связанным с инновациями.



«В этом году мы приняли активное участие в этом событии. Одним из важных моментов стало определение победителей конкурса бизнес-проектов и предпринимательских программ «Бизнес-класс». Банк выступает активным участником этого проекта уже не первый год, и мы понимаем зачем это делаем и для кого. Также на форуме мы достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве с предпринимателями Оренбурга более чем 500 млн рублей», — прокомментировал региональный директор оренбургского офиса Промсвязьбанка Сергей Плужников.