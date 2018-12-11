В Иркутске продан бизнес-центр «Такота» за 108,2 млн рублей

В Иркутске продан бизнес-центр «Такота». Стоимость сделки составила 108,2 млн рублей, сообщают «Сибновости».

Помещения бизнес-центра на улице Байкальская приобрело ООО «Сибирский молл». Ранее они принадлежали ООО «ГрандСервис», которое признали банкротом в апреле 2017 года. Тогда сумма требований кредиторов второй и третьей очередей достигла суммы 746,6 млн рублей.

В состав лота вошли помещения пятиэтажного здания общей площадью 4,4 тысяч кв. м, а также земельный участок в 1,3 тысяч кв. м. Этот комплекс недвижимости был оценен в 241,4 млн рублей, но продать лот удалось только после неоднократного снижения цены.

ООО «Сибирский молл» было зарегистрировано в августе 2018 года. Единственным учредителем указан Дмитрий Кигинько.