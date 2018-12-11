В Иркутске идет подбор земельного участка под строительство детского многофункционального медицинского центра

В Иркутской области идет подбор участка под строительство регионального детского многофункционального медицинского центра «Областная детская клиническая больница». Об этом рассказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В настоящее время разработан проект медико-технического задания на проектирование комплекса детского медицинского центра с мощностью стационара на 980 коек. Структура госпиталя будет предусматривать амбулаторную, стационарную, в том числе высокотехнологичную, а также экстренную медицинскую помощь (диагностический центр, подразделения санитарной авиации и консультативной помощи, инфекционный блок, блок для неонатологии, педиатрии и детской хирургии).

- Такой объект необходим для развития медицины в регионе в целом. Действующие детские больницы, которые принимают маленьких пациентов со всего региона, - Областная детская больница и Ивано-Матренинская больница – находятся в приспособленных помещениях, которые уже не отвечают современным требованиям. А для оказания качественной и высокотехнологичной помощи нужны не только классные специалисты, которые там есть, но и соответствующие условия для ее оказания. Сейчас обсуждаются варианты размещения нового детского медцентра в Иркутске. Это два участка – или рядом с областной больницей в микрорайоне Юбилейном, или вблизи Чертугеевского залива, - рассказал Сергей Левченко.

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» оказывает преимущественно экстренную медицинскую помощь детям, живущим в Иркутске. ОГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» – в основном плановую медицинскую помощь детям из других муниципальных образований Иркутской области.

Обе медицинские организации находятся в центре Иркутска и размещаются в зданиях, построенных в XIX веке, являющихся памятниками истории и культуры. В связи с этим проведение реконструкции зданий для приведения их в соответствие с современными санитарными нормами и правилами для развития новых видов специализированной и высокотехнологической медицинской помощи не представляется возможным. Более того, для поддержания санитарного состояния помещений больниц постоянно требуются значительные бюджетные вливания, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.