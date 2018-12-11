Собственника «Аптеки Писаревского» в центре Иркутска оштрафовали за демонтаж балясин

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал ООО «Центр», владеющее зданием «Аптеки Писаревского» на улице Дзержинского, за демонтаж деревянных балясин. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, летом одна из балясин упала на голову женщины, проходившей мимо здания. Постройка является памятником истории и культуры регионального значения. По факту обрушения декора Служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области начала проверку, установив, что остальные элементы также отсутствуют. Позже выяснилось, что их складировали внутри аптеки.

В судебном заседании представители ответчика пояснили, что решение демонтировать балясины по личной инициативе принял руководитель компании «Центр». Также защита просила учесть, что риск падения оставшихся элементов декора исключить было нельзя, ограничить территорию здания невозможно, поскольку оно находится рядом с автобусной остановкой. Также представитель ответчика заявил, что балясина могла упасть из-за дорожных работ, проводившихся рядом.

В свою очередь, представители Службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области отмечают, что демонтаж провели без задания, разрешения и проектной документации.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, пришёл к выводу, что собственник мог соблюсти все юридические процедуры. В связи с этим компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.