Кому из олигархов не повезло в 2018 году?

Главным российским событием уходящего 2018 года стал Чемпионат мира по футболу. По расчетам Банка России вклад турнира, прошедшего с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в рост ВВП во втором квартале составил лишь 0,1-0,2%. Однако это не означает, что нельзя было неплохо заработать. Общая стоимость организации турнира составила 1,2 трлн руб., а 134 млрд руб. из них пошло на строительство и реконструкцию стадионов, 352,5 млрд руб. — на аэропорты, дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.

Среди подрядчиков и партнеров, возводивших спортивную и городскую инфраструктуру к чемпионату мира больше всех контрактов получили компании Геннадия Тимченко (стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде), Виктора Вексельберга (аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону) и Олега Дерипаски (стадион «Санкт-Петербург» и третья взлетно-посадочная полоса аэропорта «Шереметьево»). Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна и Аркадия Ротенберга. Однако, заработав на футбольном празднике, некоторые из очень состоятельных господ в уходящем 2018 году потеряли в другом.

Меньше всего повезло в 2018 году Олегу Дерипаске. Его активы попали под американские санкции в апреле 2018 года после публикации так называемого Кремлевского списка. Из-за этого для Rusal и EN+ оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились. Чтобы смягчить действие санкций, Дерипаска покинул советы директоров En+ и Rusal.

Еще одним олигархом, кому не улыбнулась удача в 2018 году, стал совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Нет, с «Лукойлом» все нормально – дорогая нефть, дешевый рубль. К тому же , это одна из самых эффективных компаний в России, ее часто ставят в пример государственным «Роснефти» и «Газпрому». Проблема, как это не покажется странным, в футболе. Как известно, господин Федун основной акционер и председатель совета директоров самого популярного в России футбольного клуба «Спартак Москва», который сейчас находится в длительном и глубоком кризисе. Скандал следует за скандалом. Оптимисты верили в победу москвичей в Лиге чемпионов. Еще совсем недавно говорили, что господин Федун может вывести акции «Спартака» на IPO, чтобы окэшить свои инвестиции в клуб. В этом случае московский «Спартак» стал бы первым футбольным клубом, который бы торговался на Московской бирже. Чемпионат мира по футболу в России стал бы в этом плане самым подходящим моментом.

Ну и, конечно, неудачники 2018 года это бывшие акционеры «Юкоса», которые очень надеялись, что Владимир Путин каким-то чудом не будет избран президентом (цветная революция или еще что), и они смогут требовать у России компенсации на десятки миллиардов долларов. Впрочем, люди они, конечно, не бедные. После освобождения из тюрьмы финансовые активы Михаила Ходорковского оценивались в $2 млрд.

Ну и в заключение стоит сказать, что главный олигарх в России – государство, ему принадлежит 70% экономики. И у него все неплохо. Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета по итогам 2018 года составит почти 18,95 трлн руб., что более чем на 1,87 трлн руб. больше объёма, утверждённого федеральным законом о федеральном бюджете. И здесь опять стоит сказать спасибо текущей рыночной конъюнктуре – дорогая нефть и дешевый рубль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари