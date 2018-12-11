Сбербанк принял участие в конференции «Агрохолдинги России — 2018»

Сбербанк принял участие в XVIII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2018». На форуме с докладом «Финансирование проектов АПК» выступил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

В конференции также принимали участие руководство Министерства сельского хозяйства России, НИУ «Высшая школа экономики», ведущие производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, представители поставщиков ресурсов и услуг для АПК, союзов и ассоциаций, а также отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков.

Были представлены прогнозы и сценарии развития отрасли в 2019 году и более долгосрочной перспективе. Во время стартовой панели «Ключевые тренды года» эксперты обсудили конкурентную среду на агрорынках, новые законодательные инициативы в отрасли, вопросы финансирования АПК. Стратегическая панель конференции была посвящена драйверам роста сельского хозяйства и проблемам конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия.

Владимир Ситнов отметил рост финансирования агропрома. По предварительным итогам года доля АПК в кредитном портфеле Сбербанка выросла за год на 18% и составила 7,1% или 925 млрд руб. Из них на сельское хозяйство приходится 4,4% или 579 млрд руб. (2,7% или 346 млрд руб. — на пищевую промышленность).

Доля Сбербанка в государственной программе льготного кредитования — более 30%. Помимо нескольких госпрограмм льготного финансирования, другим источником средств для агропроектов является проектное финансирование банком, а также ряд новых финансовых продуктов Сбербанка — таких, как товарный своп с предоплатой, кредит «Доверие», а также корпоративные карты с рассрочкой платежа для МФХ. Владимир Ситнов подробно остановился на условиях проектного финансирования от Сбербанка для агропромышленных предприятий.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Соотношение собственных и заемных средств в проекте должно составлять 30% на 70%, однако при льготном кредитовании в соответствии с Постановлением Правительства России № 1528 допускается соотношение 20/80%. Собственные средства могут быть представлены в виде взносов в уставной капитал или субординированных заимствований, вложенных в затраты на реализацию проекта. При этом субсидии, возврат НДС и прочие виды господдержки не могут быть зачтены как собственные средства. В то же время при получении данной поддержки с банком может быть согласовано направление средств как на погашение кредита, так и на развитие проекта. Помимо собственных средств в размере не менее 20% от бюджета проекта, клиент обязан подтвердить наличие средств для оплаты процентов на период реализации проекта».

Кроме перечисленных, есть и другие требования к проекту, претендующему на финансирование от Сбербанка: его реализация на территории России, при наличии государственного субсидирования — его подтверждение до начала предоставления кредита, проведение инжиниринговой экспертизы (подтверждение бюджета, технологии, урожайности, обеспеченности энергоресурсами). Потребуется также маркетинговое исследование — оно должно подтвердить емкость рынка, цены, направления и объемы сбыта продукции. Также необходимо подтверждение экономической эффективности проекта и оформленных земельных отношений.

Представитель Сбербанка рассказал и о требованиях к инвесторам проектов, залоговом обеспечении, поручительствах, а также дополнительном обеспечении в виде гарантий АО «Корпорация МСП». Среди мер обеспечения — также отлагательные условия кредитования, каждое из которых включает предоставление связанных с проектом документов. Все эти ограничения должны минимизировать риски финансирования предприятий АПК.