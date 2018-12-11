Сбербанк принял участие в road show российских инфраструктурных проектов

Сбербанк принял участие в прошедшем в Пекине road show российских инфраструктурных проектов.

Российская делегация провела встречи с руководством ведущих китайских строительных компаний, где обсуждались совместные проекты. Участниками с китайской стороны были руководители China Communications Construction Company, China Road and Bridge Corporation, China Civil Engineering Construction Corporation, China National Electric Engineering Corporation, China Gezhouba Group International Engineering Corporation, а также Russia-China Investment Fund.

Ольга Харламова, вице-президент, директор Департамента кредитования Сбербанка:

«Мы рассматриваем работу с китайскими инвесторами и контрагентами, особенно из числа представителей строительных компаний, в качестве одного из важнейших приоритетов наших внешнеэкономических отношений. В том числе потому, что интерес китайских компаний к российским инфраструктурным проектам чрезвычайно высок».

Кроме того, в рамках программы был проведен круглый стол для китайских строительных и промышленных компаний. В ходе мероприятия представители российской делегации обсудили преимущества инвестиций и участия китайских компаний в строительстве и эксплуатации крупных объектов инфраструктуры в России, а также особенности и доступность механизмов финансирования. Также состоялась презентация портфеля крупнейших инфраструктурных проектов (концессионных или ГЧП), которые находятся в процессе подготовки. Китайские строительные компании обладают опытом участия в проектах, реализуемых на основе концессионных соглашений в Восточной Европе, в то время как в России ограничиваются преимущественно ролью строительного подрядчика. Состоявшееся мероприятие является важнейшим шагом, направленным на трансформацию модели сотрудничества и привлечение китайских инвесторов к участию в реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, планируемых в 2019-2024 годах.