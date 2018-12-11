Пять проектов Сбербанка стали лауреатами премии «Время инноваций 2018»

Сразу три проекта Сбербанка для корпоративных клиентов и один для розничных клиентов стали лауреатами премии «Время инноваций 2018».

Онлайн-площадка «Банк бизнес-партнеров» победила в номинации «Проект года» в категории «Поддержка и развитие малого бизнеса». Экспертный совет премии отметил инновационный способ реализации стратегии Сбербанка по поддержке экспортной деятельности российского малого и среднего бизнеса в непростых экономических условиях.

Также проект «Эргономичный контактный центр для юридических лиц за 3 месяца» стал лидером в номинации «Организационно-управленческая инновация года» в категории «Бизнес и Сервис».

Проект «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес процесс корпоративного кредитования» победил в номинации «Сервисное решение года» в категории «Финансовые услуги», благодаря реализованной в нем системе расчета ML моделей на Hadoop кластере Банка – крупный бизнес может получать решение по кредиту при подаче заявки онлайн за 7 минут.

Приложение Сбербанк Онлайн стало победителем в номинации «Продукт года» в категории «Мобильные приложения». В 2018 году в приложении было запущено множество новых функций и сервисов, которые по достоинству оценили пользователи - аудитория приложения выросла на 47% и превысила 40 миллионов человек.

Дивизион «Особенные решения» одержал победу в номинации «Социальная инновация года» в категории «Финансовые услуги» за адаптацию процессов и продуктов для людей с инвалидностью. Банк постоянно работает над развитием доступной среды для всех категорий клиентов.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.