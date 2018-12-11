Сбербанк принял решение о повышении роли технологических и маркетинговых подразделений банка

Сбербанк принял решение о повышении роли ряда подразделений банка.

О блоке «Технологии»

Группа Сбербанка объявляет о назначении Давида Рафаловского исполнительным вице-президентом с 10 декабря 2018 года. Давид будет напрямую подчиняться Президенту, Председателю Правления Сбербанка Герману Грефу и продолжать выполнять функции СТО группы Сбербанк.

В этой роли г-н Рафаловский возглавит реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Также Давид будет осуществлять управление технологическими лабораториями Сбербанка в дополнение к внедрению базовой операционной модели Agile.



Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, ранее курировавший Блок Технологий:

«Я рад, что Давид не только очень органично вписался в команду Сбербанка, но и уже внес существенный вклад в наше технологическое развитие».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Реализация Стратегии Сбербанка 2020 потребует повышенного внимания к ИТ и развития передовых технологических платформ, чтобы обеспечить новую волну инноваций в продуктах для наших клиентов, которая стала решающей для текущего превращение в технологическую компанию. Я уверен, что выдающиеся лидерские качества, обширный опыт и глубокий уровень знаний Давида в области ИТ позволят нам ускорить нашу технологическую трансформацию. Я хотел бы также поблагодарить Льва Хасиса, который более 5 лет курировал Блок Технологий. За эти годы Сбербанк осуществил гигантский скачок в своем технологическом и операционном развитии, и создал ИТ компетенции мирового уровня. Отдельно я бы хотел поблагодарить Льва за помощь Давиду максимально быстро и эффективно войти в его роль».



О Маркетинге и Коммуникациях

Сбербанк принял решение об усилении маркетинга и коммуникаций и их трансформацию в функцию, отвечающую за продвижение и рост не только банковского бизнеса, но всей экосистемы Сбербанка.

В связи с этим, принято решение возложить с 10.12.2018 года на Первого заместителя Председателя Правления Л.Хасиса, координирующего, в том числе и развитие Экосистемы, функцию куратора Департамента Маркетинга и Коммуникаций (ДМиК) Сбербанка.

Руководство ДМиК продолжит осуществлять Татьяна Завьялова, Старший вице-президент Сбербанка, которая будет подчиняться напрямую Л.Хасису.

ДМиК отвечает за рекламу и маркетинговые коммуникации, бренд, ценовую политику группы, исследование рынков и клиентов, продвижение продуктов и клиентских сервисов, а также за внешние и внутренние коммуникации группы Сбербанк.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Конкуренция в цифровом бизнесе будет усиливаться, поэтому критически важными для нас станут компетенции в области цифрового маркетинга, роста бизнеса через оригинальные механики, создание новых способов привлечения и удержания клиентов. Эти задачи — среди ключевых для ДМИК как подразделения, ответственного за конкурентоспособность нашей Экосистемы.

Кроме того, мы планируем развивать маркетинговые компетенции не только как внутренний сервис, но и как клиентский сервис — источник доходов для Экосистемы.

Именно поэтому я принял решение объединить маркетинг и подразделения по развитию экосистемы Сбербанка под единым куратором, первым заместителем Председателя Правления Львом Хасисом».