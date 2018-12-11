1 декабря в банке "Солидарность" стартовала программа Shopping Fiesta от UnionPay

Пользуйтесь картами UnionPay Банка Солидарность и экономьте в путешествиях!

1 декабря стартовала программа Shopping Fiesta от UnionPay.

Это ежегодная международная программа привилегий, которая позволяет держателям карт UnionPay получать скидки и привилегии в 70 направлениях по всему миру.

Неважно, отправляетесь ли Вы в Италию или в Тайланд, в США или в Австралию, Вы везде сможете насладиться шопингом с привилегиями от UnionPay.

На сайте http://www.unionpayintl.com/shopping/ru/ представлены самые интересные предложения по самым популярным направлениям путешествий.

Программа будет действовать всю зиму вплоть до 28 февраля 2019 года.

Справки по телефону: 8 800 700 9220 или info@solid.ru