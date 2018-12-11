БКС Банк запустил вклад «Новогодний» с доходностью 8% годовых

Вклад «Новогодний» могут открыть новые клиенты БКС Банка, оформив заявку на сайте. Процентная ставка по вкладу составляет 8% годовых в рублях, срок — один год. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей.

Вклад открывается только через удаленные каналы обслуживания при одновременном подключении пакетов услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», клиенту оформляется банковская карта, которую привозит курьер. Средства на карту БКС можно легко перевести с карты любого другого банка (без комиссии при сумме свыше 20 тыс. рублей через приложение «БКС Онлайн»), в банкоматах или переводом через любой другой банк на счет в БКС. Далее клиенту достаточно войти в приложение «БКС Онлайн» и открыть вклад дистанционно.

Воспользоваться новогодним предложением могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Краснодара в период с 10 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.