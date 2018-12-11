Схема рейдерства по-иркутски

Фото Н. Понамаревой

Способы борьбы недобросовестных конкурентов и захвата чужой собственности изменились. Если раньше рейдеры захватывали проходную, цех и кабинет директора силами частного охранного предприятия, то сейчас пускают в ход экономические инструменты. Несколько иркутских компаний обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области с заявлениями о том, что в отношении них осуществляется рейдерский захват. О том, как не стать жертвой рейдеров и в какие двери для этого нужно стучаться, шла речь на встрече иркутских бизнесменов с представителями государственных и контролирующих органов, состоявшейся 7 декабря.

Проверки бизнеса как признак рейдерства

О том, что на предприятиях складываются ситуации, имеющие признаки рейдерства, рассказали представители «Иркутского Вторчермета», рынка «Знаменский», сети автозаправок ОМНИ, «Завода нерудных материалов», компании «Спектр». Все они обратились с соответствующими заявлениями к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

«Мы воспринимаем эту встречу как площадку для диалога с властью и контролирующими органами, – обратился к собравшимся Дмитрий Федосеев, генеральный директор ООО «Иркутский Вторчермет».

Дмитрий Федосеев, генеральный директор ООО «Иркутский Вторчермет»

Фото Н. Понамаревой

Дмитрий Федосеев рассказал, что компания, которой он руководит, на протяжении пары лет сталкивается с попытками подкупа сотрудников, обладающим доступом к коммерческой информации, а сервера компании подвергаются DDoS-атакам. Кроме того, на предприятии не прекращаются проверки.

«Мы понимаем, что это – неотъемлемая часть нашей работы, и мы открытая компания, но у нас проверки не заканчиваются ни на день. Сотрудники отвлечены от производственного процесса, заняты только тем, что готовят документы и объясняются. Мы находимся под гнетом административного давления, контролирующих органов, и это нас беспокоит», – поделился Дмитрий Федосеев.

Другие предприниматели, участвующие в круглом столе, подтвердили, что и у них проверки следуют одна за одной.

«За короткое время мы прошли 14 проверок, нас проверяла даже служба по охране Байкала. Мы везде оправдались, но общественное мнение было создано, – рассказал Сергей Скворцов о рынке «Знаменском», – владельцу бизнеса всегда видно, что эти проверки – не просто так. Рейдеры стали профессиональными, а их методы – современными», – заявил он.

Сергей Скворцов

Фото Н. Понамаревой

По его словам, современная схема рейдерского захвата выглядит так: конкурент находит слабое место и организует проверки контролирующих органов. Параллельно в СМИ проводится информационная атака с целью произвести негативное впечатление о компании и оправдать свои действия.

Время в таких случаях является решающим фактором, сходятся во мнении бизнесмены. Решения рейдеров, например, о сносе строений, реализуются экстренно, чтобы ситуацию впоследствии сложно было исправить. В таких условиях очень важно, чтобы органы государственной власти и контролирующие органы оперативно откликались на заявления бизнеса.

«Конечно, от нас тоже требуется настойчивость в подобных вопросах, – считает Дмитрий Федосеев, – одно дело, когда мы держим человека за руку и просим «примите меры» и совсем другое, когда приходится догонять «уходящий поезд», а это часто бывает, пока запрос пройдет через все необходимые инстанции».

МВД советует обращаться в арбитражный суд

Представители контролирующих органов выразили свою готовность принимать активное участие в проблемах предпринимателей и прокомментировали некоторые моменты, вызывающие наибольшее беспокойство.

«Не всегда вмешательство правоохранительных органов дает именно тот результат, который предприниматели ждут, – предупредил Павел Герасимов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. – Отношения между хозяйствующими субъектами носят сложных характер. Каждый приходит со своей правдой, и не всегда с первого раза можно определить кто прав, кто виноват. То, что одна сторона называет атакой, другая назовет непринятием мер со стороны правоохранительных органов».

Павел Герасимов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области

Фото Н. Понамаревой

По словам Павла Герасимова, сложность регулирования таких вопросов состоит в том, что редко конфликтуют компании, ранее не взаимодействовавшие между собой. Как правило, между предприятиями уже имелись финансовые отношения, которые та или иная организация теперь пытается зачислить на свой счет, доказать, что она играла решающую роль в создании или становлении другого бизнеса.

«Если говорить о технологическом процессе и о ситуациях, когда компания фиксирует атаку на свои сервера, то у ГУ МВД есть специализированная служба, которая занимается информационной безопасностью, – напомнил Павел Герасимов. – А для окончательного решения споров между хозяйствующими субъектами есть арбитражный суд, который предназначен как раз для этого. Но в любом случае мы готовы взаимодействовать и работать совместно».

Прокуратура рекомендует подключать антимонопольную службу

Ситуацию с анонимными обращениями, которые, по словам бизнесменов, весьма актуальны, прокомментировала Ирина Бологова, прокурор отдела Прокуратуры Иркутской области.

Ирина Бологова, прокурор отдела Прокуратуры Иркутской области

Фото Н. Понамаревой

«Действительно, много фактов, когда обращения подписаны не тем лицом, присланы с несуществующего адреса, либо поданы от имени другого человека, – рассказала она. – Но на протяжении по крайней мере последних двух лет наши меры нацелены на то, чтобы проверки по таким обращениям исключить».

Как пояснила Ирина Бологова, те обращения, которые приходят по электронной системе, обязательно должны пройти через авторизацию и идентификацию, а там, где обращения письменные, прокуратура требует от органов власти предварительную проверку обращений.

«Мы проводим большую работу и по поводу качества и эффективности работы контрольно-надзорных органов, – дополнила она. – Мы всегда смотрим, что явилось основанием для проведения внеплановой проверки. Очень много согласований отклоняем, так как не видим тех оснований, установленных законом и позволяющих, чтобы проверяющие зашли на предприятие внепланово».

Ирина Бологова рассказала присутствующим, что прокуратура вычитывает каждый проект плана проверок, смотрит на основания для включения в этот план, изучает досье предыдущих проверок, чтобы определить, не смотрелись ли те же самые вопросы другими органами контроля, не нарушаются ли сроки проведения проверок.

Фото Н. Понамаревой

«Поверьте, мы очень много отсеиваем на этой стадии, – заверила она. – Когда вы пишете заявление, я понимаю, что вы ожидаете того, что мощь подключится, войска поднимутся, но надо понимать, что в случае рейдерства весь удар приходится на вас, – обратилась Ирина Бологова к предпринимателям. Это явление вряд ли кто-то сможет отменить».

Ирина Бологова напомнила, что рейдерство по сути – это недобросовестная конкуренция.

«Здесь надо подключать антимонопольную службу, это их специализация, и у них есть свои рычаги, – добавила она. – Еще очень многое зависит от тех решенией, которые вынесут суды, – обратила внимание она. – Если дело попало в суд, поверьте, прокуратура на этой стадии разбираться уже не имеет права».

Налоговая предлагает подписаться, чтобы быть в курсе

«Не секрет, что налоговая проверка в административном плане тяжела для компаний», – передала слово следующему спикеру Эвелина Секулович, временно исполняющая полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Она попросила рассказать, чем может помочь налоговая в борьбе с рейдерством. Позицию налоговой службы обозначила Ольга Батурина, зам. начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Иркутской области.

Ольга Батурина, зам. начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Иркутской области

Фото Н. Понамаревой

«Наш отдел не проводит проверки, а с рейдерством мы сталкиваемся, когда в реестр вносятся изменения в сведения о руководителе и учредителе, – рассказала Ольга Батурина. – Законодательство содержит много запретов, которые представляют сложности для рейдеров. Например, если раньше сделку по приобретению доли в компании можно было провести просто по договору купли-продажи, то сейчас между покупателем и продавцом стоит нотариус. То есть, законодательство совершенствуется, пакет документов увеличивается. Хотя, конечно, и документы можно подделать, мы с такими фактами тоже сталкиваемся».

Ольга Батурина рассказала о том, что с октября 2018 года на сайте nalog.ru реализован информационный ресурс, который дает возможность любому юрлицу оставить заявку, чтобы на его электроннyю почту приходило письмо о документах, поступивших на регистрацию в отношении интересующего его юрлица. Это позволит оперативно узнать о планируемых изменениях и принять меры.

«Вы можете возразить против регистрации, – сказала Ольга Батурина, – и госорган имеет право приостановить ее на 30 календарных дней. В это время будет проведена проверка достоверности сведений, представленных в регистрирующий орган. Это достаточно действенный механизм, который позволяет не внести недостоверные сведения в государственный реестр».

Бизнес омбудсмен планирует создать реестр рейдерских проектов

Подводя итог встречи, Эвелина Секулович заявила, что аппарат Уполномоченного готов работать с обращениями предпринимателей, а также планирует на собственном сайте составить список рейдерских проектов по обращениям бизнесменов.

Эвелина Секулович, временно исполняющая полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области

Фото Н. Понамаревой

«При наличии согласия мы будем размещать информацию о том, что компания считает, что в отношении нее реализуется рейдерский проект», – сказала Эвелина Секулович. Она предложила также пригласить бизнесменов и представителей правоохранительных органов на ближайшую рабочую встречу с мэром.