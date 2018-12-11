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Сибирские таможенники перечислили в госказну на 41,6% больше средств, чем в 2017 году

11 декабря 2018

По итогам 11 месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 100 млрд 740 млн рублей.

Сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 4 млрд 735 млн рублей, при импорте – 92 млрд 120 млн рублей, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Сибирское таможенное управление перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 30 млрд 181 млн рублей (или на 41,6%) больше, чем в 2017 году.

Почти 75% поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона – Кемеровской (22,2%), Читинской (18,8%), Новосибирской (13,1%), Иркутской (12%) и Бурятской (8%).


/ СИА /
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