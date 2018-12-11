Заготовку валежника, предоставление земельных участков и экологическую ситуацию в Братске обсудили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области

Фото: irk.gov.ru

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели и рекомендовали принять в окончательном чтении изменения в областной закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, которое прошло под руководством Романа Габова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Напомним, проект закона разработан с целью дополнения перечня видов недревесных лесных ресурсов, сбор которых осуществляется гражданами для собственных нужд, понятием «валежник». Это понятие было установлено приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года № 325. Также проектом закона устанавливается порядок заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд на территории Иркутской области. В ходе работы над законопроектом депутатами Законодательного Собрания, а именно вице-спикером областного парламента Кузьмой Алдаровым, депутатами Романом Габовым, Виталием Перетолчиным и Светланой Петрук, был подготовлен ряд поправок.

Принять в окончательном чтении также было рекомендовано изменения в закон «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области», которыми предлагается дополнить перечень печатных СМИ, публикующих извещения правообладателя о приеме возражений при выделении доли из общедолевой собственности земель сельскохозяйственного назначения, печатными СМИ, учрежденными органами местного самоуправления муниципального района.

Кроме того, члены комитета обсудили информацию, представленную депутатом областного парламента Светланой Петрук, об экологической ситуации в Братске и Братском районе. Парламентарий выразила тревогу по поводу загрязнения химическими веществами реки Вихорева, загрязнения промышленными выбросами воздуха в Братске, ухудшения здоровья жителей в связи с неблагоприятной экологией. Депутаты приняли решение сформировать рабочую группу для рассмотрения данных вопросов. Как заметил Роман Габов, при этом важно понять, как представлен Братск в национальном проекте «Экология», реализация которого начнется с 2019 года, что было сделано предприятиями для сокращения уровня негативного влияния на окружающую среду, и в итоге выработать правовое решение.