В России стартовала предпраздничная закупка

Общие повседневные расходы россиян в ноябре выросли на 3%, продолжив уверенный октябрьский рост. Однако, как сообщает Ромир, по сравнению с ноябрем прошлого года расходы россиян не изменились, что с учетом накопленной за период инфляции вывело реальные расходы наших соотечественников опять же на самую низкую позицию за все годы наблюдений. Рост расходов в ноябре обусловлен началом традиционной предпраздничной закупки на фоне выросших же цен.

Фото: nao24.ru

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в ноябре выросли на 3% по сравнению с октябрем (см. Гистограмму 1). То есть месячная инфляция, рассчитанная Росстатом в размере 0,5%, была с лихвой перекрыта. Однако в годовом выражении расходы россиян за месяц оказались на том же уровне, что и в ноябре прошлого года. Таким образом, годовое сокращение расходов оказалось равно размеру накопленной за период инфляции в размере 3,8%.

Номинальные повседневные расходы жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей.

100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2018

Реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян на повседневные товары в ноябре оказались на самом низком уровне за всю историю наблюдений, уступив показателям шести предыдущих лет. Отметим, что и в минувшем октябре наблюдалась аналогичная картина (см. Гистограмму 2).

Реальные («очищенные» от инфляции) повседневные расходы жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей.

100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2018

Рост повседневных расходов в ноябре – обычное дело. Многие наши соотечественники начинают подготовку к новогодним праздникам заблаговременно, запасаясь продуктами к новогоднему столу и длинным каникулам. В минувшем ноябре свою лепту в рост расходов внесли и выросшие цены. Согласно официальной статистике продовольственные товары подорожали за месяц на 1%. Действительно, россияне увеличили расходы на продукты – затраты на продовольственные категории в ноябре выросли до 51,9% в общей корзине повседневных трат после октябрьского показателя в 51,5%. Об увеличении закупки свидетельствует и размер среднего чека, который за месяц вырос на 4,6%.

В ноябре жители различных регионов страны тратили по-разному. Так, жители Центрального округа прибавили в повседневных тратах сразу 7,3% к октябрьскому значению. Жители Приволжского округа тоже увеличили расходы в ноябре на 4%, а россияне на юге страны – на 2,8%. А вот наиболее экономными себя показали жители Урала, где общие расходы за месяц сократились на -6,1%. В Сибири (-1,2%) и на северо-западе (-0,7%) потребители также показали отрицательную динамику в изменении своих месячных трат.

В разрезе года также не было выявлено единодушия в стиле расходов среди жителей различных регионов. Так, более всего нарастили свои расходы за год жители северо-запада страны – на 5,4%, а также сибиряки – на 3,8%. На юге России расходы жителей за год увеличились на 1,1%. А в остальных округах было отмечено снижение повседневных трат относительно прошлогоднего ноября: в Центральном округе – на -4%, в Уральском – на -1,6%, в Приволжском – на -1,1%.

Если рассматривать динамику расходов в различных доходных группах, то в ноябре отличились среднедоходники, которые сократили свои расходы и в разрезе месяца на -0,6%, и в разрезе года – на -1,2%. Изрядно потратились в ноябре россияне с высокими доходами – их расходы за месяц выросли сразу на 7,5%. Однако по сравнению с ноябрем прошлого года высокодоходники свои траты сократили на -3%. Рост расходов и за месяц (3,6%), и за год (2,4%) продемонстрировали только россияне с низкими доходами.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает десятки государств.