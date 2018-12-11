«ИрАэро» за свой счет перевезет пассажиров из Китая

В Министерстве транспорта РФ (Москва) 10 декабря 2018 года было проведено совещание по ситуации с отменой рейсов авиакомпанией «ИрАэро» и туроператором «Жемчужная река» в Китай и из Китая. По итогам совещания туроператором «Жемчужная река» был подтвержден факт наличия задолженности за уже осуществленные перевозки туристов на остров Хайнань. Туроператор не подтвердил готовность незамедлительно оплатить авиарейсы по вывозу туристов из Хайкоу и Санья.

Как сообщает пресс-служба «ИрАэро», авиакомпания приняла решение самостоятельно оплатить перевозку всех пассажиров из Китая в Россию. С опозданием прибудут в Россию только туристы из Казани: 11 декабря из Хайкоу в Татарстан будут туристы, которые должны были улететь 8 декабря. У почти 1500 туристов «Жемчужной реки» отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания «ИрАэро» перевезет этих пассажиров вовремя, за свой счет.

Напоминаем, с 7 декабря (18:00) авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в города Хайкоу и Санья и аннулировала данные рейсы в связи с образовавшейся задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором «Жемчужная Река». Новых рейсов из России в Китай авиакомпанией «ИрАэро» совместно с туроператором «Жемчужная река» производиться не будет. Авиакомпания намерена возместить ущерб, причиненный «Жемчужной рекой», в судебном порядке.