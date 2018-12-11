Роман Андрюшин, ОК «Русал»: «Действующие ГОСТы не рассчитаны на технологический прорыв»

Российская промышленность в октябре превзошла радужные ожидания аналитиков – ее рост к октябрю прошлого года, по данным Росстата, составил 3,7%, однако все успехи принадлежат, в основном, сырьевому сектору, темпы роста в обработке трудно назвать обнадеживающими. Почему Россия продолжает терять производственные компетенции, несмотря на громкие разговоры о «технологическом прорыве», и какие меры действительно могут помочь российской промышленности, в интервью агентству «Прайм» рассказал директор по маркетингу и сбыту ОК «Русал» Роман Андрюшин.

Статистика показывает, что за последнее время темпы роста обрабатывающей промышленности в России снизились. Есть ли какие-то инструменты, чтобы ситуация со временем изменилась?

– В первую очередь, очевидно, что без развития собственных перерабатывающих компетенций, ситуация не изменится, и российской экономике не на что будет опереться. Во многом, основной фактор, который тормозит развитие, а главное, внедрение собственных технологий – это устаревшие ГОСТы и другие нормативные документы, которые не обновлялись 20-30 лет, и соответственно, просто не рассчитаны на экономический прорыв.

В советские годы многие материалы, использовавшиеся в промышленности, являлись продуктами двойного назначения, и естественно приоритет отдавался развитию разработок для целей ВПК и других стратегических отраслей. При этом гражданские отрасли до сих пор вынуждены преодолевать предубеждения и отсталость как со стороны регуляторов, так и со стороны потребителей, которые привыкли к традиционным, пусть и уже морально устаревшим и более дорогим материалам.

В каких отраслях отставание наиболее существенно?

– Очень показательна ситуация в инфраструктурном комплексе, ставшим болевой точкой для нашей страны. Например, в Европе и остальном мире с 90-х годов все деревянные мосты или настилы активно начали заменять на алюминиевые конструкции. В России же только в 2017 году были возведены первые в современной истории мосты из алюминиевых сплавов – в Нижегородской области и в Москве. Произведены они были по индивидуальным проектам, потому что ГОСТов на применение алюминия для производства таких конструкций в нашей стране еще нет.

Есть шанс, что многолетняя работа по согласованию свода правил, который позволит масштабировать типовые решения по пешеходным и автодорожным мостам из новых материалов, завершится до конца 2018 года. Учитывая масштабы нашей страны, поле для работы здесь безгранично, и самое главное, что это не просто создание новых производств, рабочих мест, или повышение доступности территорий, но и реальная экономия.

В отличие от многих традиционных материалов, новые конструкции более легкие, устойчивы к холодным температурам, не корродируют, а значит, и не требуют регулярного ремонта. При этом и возводятся они всего за несколько часов, не требуя длительного перекрытия дорог и не создавая неудобств для людей.

С учетом этих преимуществ администрацией Красноярска было принято решение об установке двух мостов из алюминиевых сплавов в рамках подготовки инфраструктуры города к Универсиаде-2019. На очереди – другие города, и естественно, утверждение национальных стандартов, что упростит и удешевит для потребителей применение таких конструкций. И это только один из примеров.

Во всех базовых отраслях: строительство, авиация, судостроение, вагоностроение и так далее, снятие устаревших ограничений в нормативной базе и ее обновление согласно мировым стандартам может стать значительным импульсом для развития и сигналом для многих производителей инвестировать в новые технологии и не бояться, что эти технологии и производственные мощности окажутся невостребованными в родном отечестве.

Про устаревшую нормативную базу понятно. А где еще есть проблемы, или, скажем так, точки роста?

– В достаточно плачевном состоянии находится ситуация в авиационной, автомобильной, энергетической, нефтегазовой и других отраслях, связанная с фактически утратой отечественных литейных компетенций. А ведь литейное производство является основной заготовительной базой машиностроения, без модернизации которой невозможно развитие основных отраслей промышленности. На долю литых деталей в машиностроении в среднем приходится 50-70% массы (в станкостроении до 90%) и 20-22% стоимости машин и механизмов.

Литейное производство является наиболее универсальным по своим возможностям, науко-, энерго- и материалоемким производством. О масштабах проблемы, с одной стороны, и потенциале российского рынка – с другой – говорит тот факт, что, к примеру, судовые поршневые двигатели менее 1000 кВт/ч вообще не производятся в России в связи с отсутствием производства литейных деталей, хотя разработаны и испытаны на фазе прототипирования. Импорт судовых двигателей на сегодняшний день составляет 1172 штуки в год, что эквивалентно 20,6 миллиарда рублей. В подвесных моторах доля импорта составляет 100%, что эквивалентно 183 тысячам штук в год на сумму более 5 миллиардов рублей.

Раз нет производства, следовательно, и некому производить?

– Пока да. Новые литейные технологии и материалы в стране практически не разрабатываются, так как значительное количество отраслевых научно-исследовательских институтов упразднены, что привело к значительному сокращению научных работников, работающих по направлению литейное производство. Координация научной деятельности отсутствует, разрушена структура взаимодействия науки с производством. В результате сегодня по специальности работают менее 30% молодых специалистов литейщиков. О каком развитии может идти речь? Кто-то должен сдвинуть проблему с мертвой точки, и объединить усилия научного сообщества, промышленности, внешних экспертов, и конечно, профильных ведомств.

Но быстро освоить все забытые компетенции все равно не получится. На каких направлениях, по вашему мнению, возможно, стоит сосредоточиться?

– Конечно, рост перерабатывающих отраслей промышленности – это не вопрос одного года. Но думать об этом необходимо уже сейчас, потому что ожидание очень дорогого стоит. Последние несколько месяцев вся общественность обсуждает рост цен на бензин. Да, это тема, которая действительно касается каждого. А между тем, в России до сих пор до 100% рынка по некоторым видам катализаторов, необходимых для производства нефтепродуктов и такого стратегического товара как бензин, занимает импорт!

И задача не столько в том, что надо заместить весь импорт, но в первую очередь в том, чтобы отечественные компетенции по ключевым отраслям и направлениям развивались, были конкуренты в мире, обеспечивали экономическую безопасность.