«Ростелеком» вступил в Иркутскую Ассоциацию «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»

«Ростелеком» в составе Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (Ассоциации ИРОР «ПТиП») будет работать над цифровой трансформацией региона.

Теперь «Ростелеком», как член крупнейшей ассоциации работодателей Иркутской области, планирует принимать активное участие в подготовке и экспертизе программ социально-экономического развития территории. Также через отраслевые союзы, входящие в Ассоциацию ИРОР «ПТиП», оператор станет внедрять информационные технологии в муниципалитетах и на предприятиях Приангарья, что ускорит их развитие и позволит им органично включиться в цифровую экосистему.

«Цифровая экономика становится основой для развития системы государственного управления, бизнеса, общества. «Ростелеком» – главный инфраструктурный партнер государства в реализации данного проекта, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Сотрудничество с авторитетным деловым сообществом Приангарья открывает новые перспективы для нашей компании, в том числе участия в формировании социально-экономического климата, развития современной телекоммуникационной инфраструктуры области».

«Президент Российской Федерации на ближайшую перспективу поставил задачу, войти в пятерку ведущих экономик мира, что обязывает нас активизировать деятельность, – отметил на заседании президент Ассоциации ИРОР «ПТиП» Николай Мельник. – Поэтому нам необходимо искать новые формы организации труда, социального партнерства, распространения передового опыта. Хорошо, что такие компании как «Ростелеком» считают для себя важным участие в социально-экономическом развитии регионов. Надеемся, что со вступлением в нашу Ассоциацию «Ростелекома» усилятся роль и значение бизнес-сообщества во взаимоотношениях с органами власти области, профсоюзами и другими структурами».

Справка. В текущем году Ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» отметила 20 лет деятельности. Организация объединяет крупнейших работодателей Приангарья, в том числе ООО «Газпром добыча Иркутск», ВСЖД – филиал ОАО «РЖД», ПАО «Иркутскэнерго», ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», АО «АНХК», АО «Саянскхимпласт». Членами Ассоциации являются муниципалитеты, отраслевые объединения, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, СМИ. На предприятиях, участниках объединения работодателей, работает около 500 тысяч человек. Ассоциация ИРОР «ПТиП» имеет представителей в органах государственной власти и обеспечивает участие бизнеса в законотворческой деятельности.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.