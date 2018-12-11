Прием заявок братчан на предоставление субсидии на приобретение жилья взамен аварийного продлен до 31 декабря

Прием документов у братчан для предоставления единовременной денежной выплаты для приобретения жилья взамен аварийного будет вестись до 31 декабря 2018 года. По информации пресс-службы правительства региона, специалисты министерств строительства, дорожного хозяйства и социального развития, опеки и попечительства начиная с этой недели будут вести работу с населением в Братске.

Одобрение на предоставление адресной субсидии уже получили более 196 семей на сумму более 300 млн рублей. Всего на реализацию дополнительного механизма расселения аварийного жилья в городе Братске решением главы региона выделен 561 млн рублей.

– Изначально планировалось завершить прием документов у населения до 10 декабря. На сегодняшний день из более чем 270 семей около двухсот получили положительное решение. Наши специалисты будут работать с гражданами на месте, чтобы ускорить процесс переселения, – пояснила министр строительства Светлана Свиркина.

Напомним, в Братске не расселены еще 359 помещений, в которых проживают 900 граждан. 45 семей переедут в новые квартиры в тех домах, которые построены по улицам Горького и Набережная, 32 помещения взамен аварийных предоставляются на вторичном рынке администрацией Братска, более 270 жилых помещений – через предоставление адресных субсидий из областного бюджета. Завершить эти мероприятий необходимо до конца текущего года.

Справка:

На реализацию программы 2013–2017 годов для г. Братска выделено 5,1 млрд руб., в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2,5 млрд руб. (47%), из областного бюджета – 2,4 млрд руб. (47%), из местного бюджета г. Братска – 314,5 млн руб. (6%).

Кроме того, на приобретение дополнительной площади сверх расселяемой муниципалитетом выделено 456,2 млн руб. В 2018 году – дополнительные средства из областного бюджета выделяются на адресные субсидии – 561 млн руб.