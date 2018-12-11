Ярмарку недвижимости в Сбербанке посетили почти 200 иркутян

В субботу, 8 декабря, в Иркутске Сбербанк организовал ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье. В мероприятии участвовали 20 партнеров банка - компании-застройщики, агентства недвижимости. Несмотря на морозную погоду, посетили ярмарку почти 200 иркутян, при этом более 30 человек приняли решение о покупке квартиры и более 20 сразу же оформили для этого заявку на ипотеку Сбербанка.

«В конце года отмечается традиционный рост спроса на ипотечные кредиты, поэтому поддерживая интерес своих клиентов, мы организуем еще ярмарку недвижимости именно в декабре, - отмечает начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Кирилл Диковенко. – Спасибо всем нашим партнерам за активную поддержку ярмарки и специальные бонусы и подарки для ее посетителей».

В ярмарке недвижимости Сбербанка приняли участие компании: Авиценна строй, Восток Центр Иркутск, ВостСибСтрой, Гранд-строй, Домострой, Домострой профи, ЛенСпецСму, Мобиклин, Новый город, Основа, Пересвет, Региональный центр недвижимости, Родные берега, Century21, Сигма, Сити парк, СТК, Территория м2, Управление капитального строительства, Управление регионального строительства.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.