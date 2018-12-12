Сбербанк расширяет перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр»

Байкальский банк Сбербанка продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса и позволяет владельцу воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и срока возврата. При этом дополнительно по партнерским соглашениям владелец карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнера - срок беспроцентной рассрочки увеличивается со стандартных 50 до 60 или более дней в зависимости от действующего соглашения банка и компании-партнера.

Сегодня партнерами по кредитной карте «Бизнес без купюр» на территории Иркутской области стали компании Фенстер, Финестра, КанцЛидер, Гурман, Кровельный сервис, Комбинат «Братскжелезобетон», Восток (льготный период 60 дней). Партнерами программы на территории Бурятии выступили торговые группы СМИТ и Вист (льготный период 60 дней). На территории Якутии партнерские соглашения банка заключены с АО НК «Туймаада Нефть», торговой сетью Хозмаркет, компаниями Металл-Торг, Интехстрой, Металлком, ИП Маньков А.В., ИП Манькова М.Е. и ООО Вкусландия (льготный период 60 дней), а также компанией АО Востоктехторг (льготный период 65 дней). В Забайкалье партнером Сбербанка стала компания Резерв (льготный период 60 дней).

Еще один партнер - компания АСФ, деятельность которой распространяется на все регионы присутствия Байкальского банка - Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край и республика Саха (Якутия). Рассчитываясь у данного партнера кредитной бизнес-картой Сбербанка, представители малого бизнеса получают отсрочку по возврату кредитных средств до 110 дней.

«Наша компания более 20 лет занимается автоматизацией бизнеса, продажей торгового и технологического оборудования. Начинали мы с продажи кассовых аппаратов, а сейчас оказываем полный цикл услуг по автоматизации бизнес-процессов. Со Сбербанком нас связывают давние деловые отношения, поэтому на предложение банка стать партнером по проекту «Бизнес-карта» мы откликнулись с радостью. Считаем, что это даст больше возможностей нашим потенциальным клиентам. Проект действует недавно, но уверены, что это прекрасное решение для ИП и юридических лиц, - отмечает Олег Чудаев, управляющий директор компании «АСФ-Иркутск».

Банк продолжает формировать пул партнеров и ведет переговоры с другими региональными компания, потенциальными участниками программы.

«Бесспорно, мы заинтересованы в развитии продукта и продолжаем расширять перечень партнеров. Кредитная карта – уже стала одним из востребованных продуктов среди клиентов. Получить ее можно по предодобренному предложению банка, когда наша система автоматически анализирует обороты компании, рассчитывает лимиты и формирует готовое предложение. Либо по заявке клиента. Процесс принятия решения по выдачи - один-два дня, по предодобренному предложению банка – несколько часов. Кредитной картой предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги, не отвлекая деньги из оборота здесь и сейчас. Срок гашения достаточно комфортный», - отмечает заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru