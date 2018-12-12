ЗОЖ захватил столицу: за 3 года фермерских магазинов стало в 3,5 раза больше

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали развитие продуктовых сетей в столичном стрит-ритейле в границах МКАД с 2015 года и выяснили, что темпы закрытия продуктовых точек значительно уступают темпам их прироста – за 3 года в Москве закрылось 609 торговых точек, а открылось 2 009, таким образом, в столице функционирует 4 514 магазинов сетевых ритейлеров. Свое существование прекратили 12 сетевых брендов, а вышли на рынок 7 новых игроков.

Особенно значительный рост продемонстрировал продуктовый ритейл формата «здоровое питание» и «фермерские продукты», который нарастил свое присутствие почти в 3,5 раза (с 209 до 714 торговых точек), при этом в данном формате на рынок вышло 3 новых бренда – LavkaLavka (7 торговых точек) и «Фреш Маркет 77» (6 торговых точек, 3 готовятся к открытию), а также «Ближние горки» (6 торговых точек).

Самый крупный представитель ниши – «ВкусВилл» – показал почти десятикратный прирост количества магазинов (с 51 до 480 точек) – это самый мощный рост в сегменте продуктового ритейла среди всех игроков. Количество супермаркетов и мини-маркетов в стандартном формате за 3 года увеличилось в 1,7 раза (с 2296 до 3800 торговых точек). Лидерами по темпам прироста новых торговых точек и их численности стали сети «Магнит у дома» (рост почти в 7 раз до более чем 1 200 магазинов), «Дикси» (с ростом в 2,3 раз до 676 точек), «Пятерочка» (рост в 1,6 раз до 800 точек).

Новые бренды (развитие с 2015 г.) Бренд Число торговых точек, 2018 г. Фасоль 56 Ярче! 37 Мой Ашан 17 Да! 13 Густо 8 Фреш Маркет 77 6 Topmeal 3 ИТОГО 140

Knight Frank Research, 2018

С 2015 года на столичном рынке стрит-ритейла закрылось 609 торговых точек продуктового ритейла, при этом с рынка ушло 12 сетевых брендов – «Седьмой континент» (закрылось 122 магазина), «Диксика» (30 точек), АЛМИ (27 точек), «Покупай» (26 точек), «Я Любимый» (19 точек), «Народная 7Я» (14 точек), «Копейка» (7 точек), «Е.д.а»(5 точек), «Манго» (7 точек), «Едофф» (4 точки), «Огни столицы» (4 точки), «Полушка» (2 точки). С 2016 года в сети «Седьмой континент» началась оптимизация магазинов, затем передача прав на бренд и аренду помещений, где работали торговые точки. Окончательное закрытие сети было связано с желанием основного акционера сконцентрироваться на активах в недвижимости (магазины сети работали на площадях, в основном принадлежавших структурам акционера). АЛМИ как проект одного из акционеров ГК «Виктория», стартовал в Москве, но без особо успеха, после чего акцент в развитии была смещен на республику Беларусь, где сеть работает и по сей день. «Диксика» была проектом компании по комплексному оснащению объектов торговли и общепита TAS Retail&Horeca. Сеть магазинов закрыли, поскольку в условиях снижения покупательской активности не были оправданы финансовые ожидания.

Сократили свое присутствие на рынке, уменьшив число торговых точек за 3 года на 91 магазин, 7 сетевых брендов: «Перекресток Экспресс» (с 197 до 129 торговых точек), «Избенка» (с 125 до 118 точек), «Монетка» (с 47 до 45 точек), АБК (с 36 до 32 точек), «Гастрономир» (с 12 до 9 точек), «Бахетле» (с 7 до 3 точек), «Оливье» (с 4 до 3 точек), «Окей» (с 3 до 1 точки). Большинство магазинов «Перекресток Экспресса» развивалось по франшизе (первый опыт для X5 в таком формате), но в результате выросшая до 170 магазинов сеть приносила менее 1% выручки группы. Сначала сеть пытались продать, но не найдя покупателя, прошла оптимизация и переформатирование под другие бренды. «Избенка» как второй, менее популярный в силу ограниченного ассортимента формат сети, отошел на второй план, уступив место «ВкусВиллу».

Всего на столичный рынок за 3 года вышло 7 новых сетевых брендов, представленных 138 магазинами, при этом в формате «здоровое питание» и «фермерские продукты» 3 новых игрока – LavkaLavka, «Фреш Маркет 77», «Ближние горки» с общим количеством в 19 магазинов. Всего на текущий момент на рынке представлено 7 сетевых брендов здорового питания или 714 магазинов, что составляет 16% от общего объема торговых точек продуктового ритейла.

Самым крупным игроком в нише фермерских продуктов и здорового питания остается «ВкусВилл». С 2015 года ритейлер нарастил свое присутствие почти в 10 раз (с 51 до 480 магазинов) – это самый значительный прирост среди всех продуктовых ритейлеров на столичном рынке. Средняя площадь магазинов сети варьирует от 100 до 250 кв. м.

Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейла Knight Frank, отмечает, что стратегия развития сети «ВкусВилл» на 2019 год очевидно будет акцентирована на выход в регионы. В частности, на рынок Санкт-Петербурга, где на текущий момент открыты 5 торговых точек, с учетом высокой конкуренции на рынке продуктового ритейла для рентабельности экспансии ритейлеру нужно открыть в данном направлении порядка 100 объектов. Сетью для размещения по-прежнему рассматриваются оба формата: стрит-ритейл и ТРЦ, но поскольку средняя площадь объекта не превышает 300 кв. м, то для средних и крупных ТРЦ такой арендатор не будет являться трафикообразующим якорем. Хотя примеры размещения «ВкусВилла» на площадях концептуальных ТРЦ вместе с якорным гипермаркетом уже есть, например, ТЦ «Водный» и ТРЦ «Авиапарк».

Другие игроки в данной нише показали гораздо более скромный рост, однако все уверенно расширяются, ни один игрок не закрыл свою сеть. За 3 года сеть «Мясновъ» увеличила количество своих торговых точек на 25% (с 150 до 200 точек), «Город-Сад» – 2 до 7 точек, LavkaLavka – с 1 до 7, «Фреш Маркет 77» – 6 новых магазинов, «Ближние горки» – с 3 до 6, «Углече Поле» – с 2 до 5. Все магазины в данной нише представлены небольшими форматами до 350 кв. м. По словам Виктории Камлюк, емкость столичного рынка для продуктового ритейла в полной мере не заполнена, тем более, что тема здорового питания только набирает популярность, а средний чек в подобных магазинах выше. Вероятнее всего дальнейшее развитие формата мы увидим в спальных районах.

Что касается остальных продуктовых ритейлеров, то самый заметный рост за 3 года совершила сеть «Магнит у дома», почти в 7 раз увеличив свое присутствие на рынке – с 188 до 1246 торговых точек (это максимальный показатель продуктового ритейла в столице в пределах МКАД по количеству магазинов на текущий момент). Далее по темпам прироста следует сеть «Дикси» с показателем увеличения в почти 2,5 раза – с 295 до 676 магазинов. Замыкает тройку лидеров «Пятерочка» с ростом порядка – 1,6 раз с 474 до 800 магазинов (вторая по численности магазинов сеть в Москве). Пятая по численности магазинов сеть «Перекресток» за 3 года выросла в 1,4 раз с 115 магазинов до 164. Темпы развития сетей будут зависеть от многих факторов – это и восстановление покупательского спроса, и политические ограничения (сейчас обсуждается проект увеличения предельной доли ретейлера в регионах с 25% до 30-35%), и продление экономического эмбарго. Большинство ритейлеров акцентируют внимание на развитии онлайн продаж и обеспечении доставки продуктов, а также, следуя за изменившейся моделью покупательского поведения, на форматах у дома, что как раз и будет способствовать росту их доли в стрит-ритейле.