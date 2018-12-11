Банк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупок

Банк ВТБ седьмой год подряд подтвердил высокий уровень прозрачности корпоративных закупок. Соответствующий рейтинг был присвоен банку Национальной ассоциацией участников электронной торговли.

Участниками ежегодного рейтинга являются крупнейшие государственные и корпоративные структуры. В рамках проекта анализируются такие показатели, как эффективность расходования денежных средств, прозрачность процессов закупок и уровень конкуренции.

Закупочная деятельность ВТБ направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях. Закупки осуществляются на основе принципа эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности.

Для справки:

Национальный рейтинг прозрачности закупок проводится ежегодно, с 2006 года. Цель проекта – получение полной картины состояния экономики в разрезе структуры и объема рынка заказа, показателей прозрачности процедур, степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка.