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Альфа-Банк опроверг сообщение о продаже

11 декабря 2018

В связи с появлением в СМИ сообщений о переговорах по продаже банковских активов «Альфа Групп» на территории Российской Федерации, сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся, сообщает пресс-служба банка.

"Банковская Группа "Альфа-Банк", включающая в себя ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, на протяжении всей своей истории демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и основным направлениям бизнеса — банк наращивает кредитный портфель, объем привлеченных средств, процентный и комиссионный доход, а также число клиентов. Банк последовательно реализует стратегию развития, увеличивая свою долю в ключевых сегментах рынка, при этом повышая операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели банка.

Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк".


/ СИА /
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