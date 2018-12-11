Альфа-Банк автоматизировал распознавание документов ипотечных заемщиков

Автоматизация распознавания анкет и основных документов ипотечных заемщиков Альфа-Банка позволила сократить время и финансовые затраты на формирование ипотечной заявки.

«Ручное заведение данных из пакета документов неизбежно порождает ошибки, что замедляет и удорожает для банка процесс выдачи ипотечного кредита. Автоматический сервис верификации распознает поля документов, проверяет их по установленным стандартам качества, а также определяет по ряду признаков мошеннические заявки. Это уже позволило ускорить принятие решения по кредиту с 3-4 дней до одного рабочего дня, а в перспективе до нескольких часов, — отметил директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — Новая технология позволит Альфа-Банку увеличить темпы выдачи ипотечных займов».

В декабре Альфа-Банк уже начал проводить ипотечные сделки при помощи автоматического распознавания пакета документов. Подключение к новому сервису не требует дополнительных затрат от ипотечного партнера (застройщика или риелтора). Все документы передаются через электронную почту. В дальнейшем данный сервис появится в личном кабинете партнера, а также в ближайшее время банк реализует возможность интеграции с CRM-системой партнера через открытый API платформы.