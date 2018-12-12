На Ёрдынские игры потратят 1 млн рублей

Министерство спорта Иркутской области начинает подготовку к проведению спортивных соревнований по национальным видам спорта, которые пройдут в рамках международного этнокультурного фестиваля Ёрдынские игры. На организацию состязаний из бюджета области направлено около миллиона рублей, сообщает RosTender.info.

Игры проходят в июне в долине реки Анги на западном побережье Байкала – в Ольхонском районе Иркутской области, в местечке Хуторук. Это старинный крупный межродовой бурятский праздник, возрожденный после долгого перерыва. В спортивную программу под названием «Игры баторов Срединного мира» входит бурятская национальная борьба (бухэ барилдаан), метание камня, стрельба из традиционного лука, забег вокруг горы Ёрд, якутские национальные прыжки «кылыы», «ыстанга» и «куобах», скачки на лошадях и многое другое.

Отборочные туры соревнований пройдут в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском, Осинском, Эхирит-Булагатском районах и Ольхонском районе Иркутской области. Минспорта проводит тендер по выбору организатора игр и отборочных туров. Заявки от участников принимаются до 27 декабря.