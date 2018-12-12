Греф допустил возможность изменения названия «Сбербанка»

«Сбербанк» рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Данное заявление сделал глава кредитно-финансовой организации Герман Греф по итогам наблюдательного совета.

«Понятно, что «Сбербанк» уже давно не просто классический банк, – отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. –Так, например, «Сбербанк» активно участвует в различных инвестиционных проектах. Например, в августе компания объявила о плане вложить 30 млрд руб. в совместное с «Яндексом» предприятие, созданное на базе «Яндекс.Маркет». Целью станет создание 'российского Amazon'».

Вместе с тем слово «банк» должно присутствовать по закону, к тому же в России есть, наверное, два самых узнаваемых бренда – «Сбербанк» и «Аэрофлот». Относительно недавно Герман Греф, который действительно создал лучшую российскую финансовую компанию, сделал заявление, что было бы правильно полностью приватизировать главный государственный банк России. Для него лучшие акционеры – это не ЦБ РФ, а инвестиционные фонды. С этим, конечно, трудно не согласиться, отмечает эксперт Альпари, если весь акционерный капитал free float, менеджмент становится практически бесконтрольным. Однако и Владимир Путин, и руководство Банка России много раз заявляли, что никакой приватизации «Сбербанка» не будет, вкладчики могут спать спокойно. Обязательства «Сбербанка» фактически представляют собой квазисуверенный долг. По ним не было дефолта даже в августе 1998 года.

В общем, переименование «Сбербанка» – вопрос спорный и решать его будут в конечном счете акционеры, то есть ЦБ РФ. При этом не факт, что Банк России поддержит данную спорную идею.