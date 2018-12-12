Клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка смогут без обращения в банк увеличить лимит своей кредитной карты

С 10 декабря АТБ расширил возможности дистанционного обслуживания своих клиентов. Теперь клиенты смогут не выходя из дома увеличивать и уменьшать лимит по своей кредитной карте. Данная услуга стала возможной при обращении на горячую линию банка.

- В первую очередь изменения были сделаны для удобства наших клиентов. Теперь каждый держатель кредитной карты может управлять своим кредитным лимитом как в сторону увеличения, так и уменьшения не выходя из дома. Для этого просто необходимо позвонить на горячую линию банка и оставить заявку, - комментирует директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Для изменения лимита по телефону вам необходимо обратиться на горячую линию банка и сообщить консультанту кодовое слово, которое было установлено в день подписания кредитного договора, а также сообщить паспортные данные.

Срок рассмотрения заявки составит от одного до трех рабочих дней.

Изменить лимит по кредитной карте можно по номеру - 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).