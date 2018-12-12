С 11.12.2018 г. по 31.01.2019 г. АО «БайкалИнвестБанк» проводит акцию «ВОЛШЕБНЫЕ СТАВКИ».
В рамках акции зарплатным клиентам банка представляется возможность оформить потребительский кредит на льготных условиях, с пониженной процентной ставкой.
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БайкалИнвестБанк проводит акцию по потребительским кредитам «Волшебные ставки»12 декабря 2018
С 11.12.2018 г. по 31.01.2019 г. АО «БайкалИнвестБанк» проводит акцию «ВОЛШЕБНЫЕ СТАВКИ».
В рамках акции зарплатным клиентам банка представляется возможность оформить потребительский кредит на льготных условиях, с пониженной процентной ставкой.
/ СИА /
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