БайкалИнвестБанк проводит акцию по потребительским кредитам «Волшебные ставки»

С 11.12.2018 г. по 31.01.2019 г. АО «БайкалИнвестБанк» проводит акцию «ВОЛШЕБНЫЕ СТАВКИ».

В рамках акции зарплатным клиентам банка представляется возможность оформить потребительский кредит на льготных условиях, с пониженной процентной ставкой.

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