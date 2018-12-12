Новости

«Как голос поможет заработать больше».Вебинар по ораторскому искусству пройдет в Университете бизнеса УРАЛСИБ

12 декабря 2018

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре «Как голос поможет заработать больше», который состоится в пятницу, 14 декабря 2018 года, в 15:00 МСК.

Преподаватель вебинара – Ольга Ходакова, консультант по публичному позиционированию и имиджу голоса со стажем более 14 лет. Занимается исследованиями в области фониатрии (вопросов лечения и восстановления голоса), является членом Российской общественной академии голоса, педагогом высшей категории по технике речи и постоянным преподавателем Университета бизнеса УРАЛСИБ.

На вебинаре Ольга раскроет формулу успешного выступления, покажет новые упражнения для развития ораторских способностей и ответит на вопросы слушателей.

Читайте также:

Во что выгодно инвестировать в 2019? 12 декабря в Иркутске пройдет бизнес-встреча компании "ФИНАМ"
12 декабря 2018
8 декабря Сбербанк проводит для иркутян ярмарку недвижимости
4 декабря 2018

Основные темы онлайн-семинара:

  • Как регистры в теле помогают продавать
  • Какие причины влияют на зажимы в голосе
  • Как грамотно использовать формулу успеха «дикция + голос – желание нравиться»

Регистрация уже доступна на сайте.

А уже в среду, 13 декабря 2018 года, в Санкт-Петербурге пройдет конференция Университета бизнеса УРАЛСИБ «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес». В программу включено обсуждение актуальных для предпринимателей вопросов, таких как автоматизация бухучета и налогообложения, настройка клиентопотока, тренды в маркетинге. Помимо этого эксперты поделятся эффективными инструментами для развития бизнеса.

Подробнее о конференции и регистрация по ссылке.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Sbertalks 3.0. в Иркутске, 6 декабря 2018 года
«В бизнесе не бывает ничего случайного». Какие темы обсуждали на SBERTALKS 3.0.
SBERTALKS 3.0. Как это было? (ВИДЕО)
SBERTALKS 3.0: кого услышат иркутские предприниматели
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании