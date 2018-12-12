«Как голос поможет заработать больше».Вебинар по ораторскому искусству пройдет в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре «Как голос поможет заработать больше», который состоится в пятницу, 14 декабря 2018 года, в 15:00 МСК.

Преподаватель вебинара – Ольга Ходакова, консультант по публичному позиционированию и имиджу голоса со стажем более 14 лет. Занимается исследованиями в области фониатрии (вопросов лечения и восстановления голоса), является членом Российской общественной академии голоса, педагогом высшей категории по технике речи и постоянным преподавателем Университета бизнеса УРАЛСИБ.

На вебинаре Ольга раскроет формулу успешного выступления, покажет новые упражнения для развития ораторских способностей и ответит на вопросы слушателей.

Основные темы онлайн-семинара:

Как регистры в теле помогают продавать

Какие причины влияют на зажимы в голосе

Как грамотно использовать формулу успеха «дикция + голос – желание нравиться»

Регистрация уже доступна на сайте.

А уже в среду, 13 декабря 2018 года, в Санкт-Петербурге пройдет конференция Университета бизнеса УРАЛСИБ «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес». В программу включено обсуждение актуальных для предпринимателей вопросов, таких как автоматизация бухучета и налогообложения, настройка клиентопотока, тренды в маркетинге. Помимо этого эксперты поделятся эффективными инструментами для развития бизнеса.

Подробнее о конференции и регистрация по ссылке.