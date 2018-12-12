Проект бюджета Ангарского округа на 2019-2021 гг. одобрен на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту бюджета 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов состоялись в зале заседаний администрации. Чтобы жители могли предварительно ознакомиться с проектом, он был опубликован в газете «Ангарские ведомости», а также на официальном сайте городского округа в разделе «Бюджет для граждан». С докладом о том, с каким бюджетом территория войдет в будущий год выступила председатель Комитета по экономике и финансам администрации Ирина Миронова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

По её словам прогнозируемые на 2019 год доходы составят 5,2 млрд. рублей. Почти половина этой суммы – ожидаемый доход от налогов, остальная часть – безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Расходы запланированы в объеме 5,4 млрд. рублей. Дефицит – 9,2 %.

По словам главного финансиста администрации округа вначале 2019 года показатели доходов и расходов местного бюджета увеличатся, в результате поступлений из региональной казны, когда будут распределены средства между муниципальными образованиями Приангарья.

В число наиболее приоритетных направлений расходования муниципальных средств в 2019 году станет исполнение майских указов президента, в первую очередь по повышению зарплаты отдельным категориям бюджетников. В проекте учтены «линейки» по зарплате на уровне, установленном в 2018 году. Для педагогических работников школ это 34 576 рублей, педагогических работников детских садов – 30 163 рубля, учреждений дополнительного образования – 34 355 рублей и учреждений культуры – 37 469 рублей.

Предусмотрены средства на реализацию федерального закона, повышающего МРОТ. С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты работников муниципальных учреждений с учетом районного коэффициента составит 18 048 рублей. Напомним, сегодня действует МРОТ в размер 17 861 рубль.

Отметим, что основной долей расходов муниципальной казны, как и прежде, остается образование, на которое будет направлено более 60% всех средств. В проект заложены деньги на завершение строительства школы в 7а микрорайоне и возведение детсада в 22 микрорайоне.

Дополнительно Ирина Миронова отметила, что в бюджете области на предстоящий период нашли свое отражение такие ангарские проекты, как продолжение строительства садика в 17 микрорайоне и капитальный ремонт стадиона Ангара – средства на эти цели муниципалитет получит в 2019 году.

Еще одним важным направлением останется строительство и реконструкция автодорог. Дорожный фонд в будущем году составит 340 млн. рублей, то есть больше, чем в текущем. Причем этот объем в течение года будет увеличен за счет вливаний из дорожного фонда Иркутской области.

В проекте бюджета сохранены все виды социальной поддержки населения. На это в будущем году планируется направить 80 миллионов рублей.

Говоря о работе над главным финансовым документом округа, председатель постоянной комиссии Думы по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу Наталья Белоус, подчеркнула, что будет продолжено благоустройство городской набережной. На предстоящий год заложены средства на завершение этого масштабного проекта. Запланированы работы на участке от Старого китойского моста до парка ДК «Современник».

Председатель Думы Александр Городской подчеркнул, что итоговое решение по принятию проекта бюджета депутаты примут на последнем заседании текущего года в конце декабря.