В Листвянке предложили создать гериатрический центр

Гериатрический центр на базе Листвянской участковой больницы предложила создать председатель районного Совета ветеранов Любовь Медведева. Она выступила с докладом на заседании пленума Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Иркутского района.

На мероприятии присутствовали первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, министр здравоохранения Олег Ярошенко.

– В больницу в год нам выделяется 72 направления, в областной гериатрический центр – 32. Этого крайне мало, – рассказала Любовь Медведева. – Хорошо бы иметь свой гериатрический центр для лечения пенсионеров. И Листвянская участковая больница могла бы стать для этого базой. Это предложение рассматривали много лет назад, но не успели осуществить. Сегодня руководство ЦРБ поддерживает идею. Мы очень надеемся на понимание со стороны министерства здравоохранения. Со своей стороны готовы все свои дальнейшие проекты всех уровней ориентировать на эти цели.

Заместитель председателя Совета ветеранов региона Анатолий Лавыгин в программном докладе пленума особо отметил работу ветеранской организации Иркутского района. На территории ИРМО в настоящее время зафиксировано наибольшее количество долгожителей в Приангарье. Здесь ежегодно отмечают свой 90-й или 100-й день рождения в среднем 86 человек. Во многом этому способствует работа, проводимая Советом ветеранов Иркутского района, в том числе программа активного долголетия. О деятельности организации в своем докладе рассказала ее председатель.

– Старость как холодная погода: если правильно к ней относиться, можно получать от нее удовольствие. – подчеркнула Любовь Медведева. – Есть возможность изменить свой образ жизни, заняться реализацией своих желаний, заняться спортом, любимым делом, одним словом, продлить свою жизнь. Тема активного долголетия – на протяжении многих лет на повестке у ветеранской организации. За эти годы у нас сложилась целая система работы с людьми пожилого возраста всех категорий.

По словам Любови Медведевой, в Иркутском районе проживают более 18 тысяч пенсионеров. Благодаря работе ветеранской организации совместно с администрацией района выделяются средства на приобретение путевок в больницу восстановительного лечения, проводятся различные мероприятия для людей пожилого возраста. Спортивными мероприятиями ежегодно охвачены более 4 тысяч человек пожилого возраста. Традиционными стали зимние и летние спартакиады для пенсионеров от 55 до 86 лет, фестивали, конкурсы на лучшую группу здоровья (в поселениях действуют 43 группы здоровья разной направленности).

«Большой популярностью пользуются среди пенсионеров районные конкурсы «Лучшее ветеранское подворье», «Мой дедушка – лучший друг», «Песни нашей молодости». С удовольствием пенсионеры посещают клубы «Убежим от склероза»», – отметила председатель районного Совета ветеранов.

Районная ветеранская организация ежегодно участвует в конкурсе проектов для некоммерческих организаций и выигрывает грант на сумму порядка 700 тыс. рублей. В 2018 году также удалось получить федеральный грант в размере 500 тыс. рублей.

– Но как бы ни был хорошо организован досуг, пожилые люди вынуждены обращаться за помощью в медицинские учреждения. Иркутский район достаточно протяженный: 87 деревень и сел. Некоторые находятся за 100 с лишним километров от города. И пожалуй, основная проблема здравоохранения в Иркутском районе – отсутствие должной доступности медицинских услуг. Для строительства новых медицинских учреждений понадобятся годы, – резюмировала Любовь Медведева, – а двери старых закрыты на замок.

С 2017 года не работает фельдшерско-акушерский пункт в деревне Грановщина. Этот ФАП ранее был отремонтирован на средства, собранные жителями, в объеме 300 тысяч рублей. Также закрыты ФАПы в Усть-Балее, Смоленщине, Горохово, нет в новых в микрорайонах Марковского МО – например, в Березовом, где проживают более 7 тысяч человек. «Для того чтобы сдать анализы, пожилым людям из Горохово приходится добираться до центральной районной больницы за сто с лишним километров через Иркутск в Дзержинск. Еще хуже ситуация у жителей Голоустного, поселка на берегу Байкала. К ним скорая помощь добирается не один час», – отмечает Любовь Медведева. – «Руководство района обращалось во все инстанции. Удалось войти в областную и федеральную программы и решить вопрос строительства четырех ФАПов на территории района».

Предложения районного Совета ветеранов были занесены в резолюцию пленума. Документ планируется направить для рассмотрения в Правительство региона.