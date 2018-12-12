Жителям Зимы стало удобнее оплачивать коммунальные услуги через Сбербанк

Сбербанк организовал удобный сервис по приему коммунальных платежей для жителей города Зимы. Банком подписаны соглашения на осуществление быстрой оплаты с крупными управляющими компаниями города, в том числе ООО" МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО", ООО "Зиматеплоэнерго", ООО "Комфорт", ООО "Уютный дом", ООО Водоснабжение, ООО «СТОК-СЕРВИС», ООО УК "Стандарт", OOO УК "Восточная", ООО "Атол", ТСЖ «НАШ ДВОРИК», а также компанией "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго".

В рамках данных соглашений потребители услуг получили целый ряд преимуществ. Во-первых, при проведении платежа в любом дистанционном канале Сбербанка есть возможность выбрать из общего перечня организаций своего поставщика с помощью удобного поиска по названию или ИНН компании. Во-вторых, плательщику не придется вводить полные реквизиты платежа, поскольку это уже будет сделано банком. В-третьих, потребитель сможет видеть актуальную информацию о сумме начислений, общей задолженности по услуге непосредственно в период оплаты счета.

Таким образом для проведения платежа через банкомат, Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение жителям Зимы теперь достаточно выбрать раздел «Платежи», ввести в строке поиска название компании, проверить данные появившейся на экране квитанции, при необходимости откорректировать сведения и сумму оплаты и подтвердить платеж.

«С поставщиками коммунальных услуг города Зимы теперь мы наладили оперативный обмен информацией по счетам, которые они выставляют потребителям. Это очень важный шаг. Он позволил сделать для населения города процесс оплаты через Сбербанк удобным и быстрым. Важно, что теперь владельцам банковских карт Сбербанка также доступна популярная услуга Автоплатеж ЖХК. А это значит, что пользователь может просто поручить оплату своих счетов банку и лишь контролировать процесс с помощью отчетов банка через смс-сообщения на телефон», - отмечает начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.