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Копеечка для Флинта и монета за 10 млн долларов. Иркутяне сыграли в бизнес-квиз с Денисом Гуком

13 декабря 2018

Во время SBERTALKS 3.0 состоялась традиционная проверка предпринимателей на смекалку, эрудицию и внимательность – бизнес-квиз. 15 команд вновь сошлись на поле интеллектуального боя под командованием Дениса Гука.

Купюры, монеты и их функции

Основным предметом внимания квизовцев стали, конечно же, деньги.

«Деньги имеют четыре основных функции, – начал шоу Денис. – Это средство стоимости, средство обмена, средство платежа... И… Назовите четверную функцию».

Варианты ответов, как всегда смешили и удивляли. Кто-то даже написал, что четвертая функция денег – это средство погашения ипотечного кредита.

На самом же деле четвертая функция денег – это средство накопления.

«Какой киевский князь изображен на купюре в 1 тысячу рублей? – спросил Денис Гук у зала.

Потом смеялся, зачитывая ответы: «Киевский князь»! Потрясающе! Конечно, это Ярослав Мудрый».

«А сколько купюр с Большим театром нужно поменять на ту купюру, что с мостом через Амур?» – продолжил ведущий.

Поскольку Большой театр изображен на сторублевых купюрах, а мостом через Амур на пятитысячной, соответственно, потребовалось бы 50 купюр.

Шоумен также предложил участникам квиза вспомнить, какая из перечисленных монет не была золотой: червонец, златник, империал, алтын. А вы помните, читатели? Конечно же, это алтын. Он был медным и серебряным, но никак не золотым.

«А кто вспомнит, какая любимая монета попугая Флинта»?

«Кто-то ответил «Копеечка», – засмеялся Денис. – Эта команда действительно борется за серьезный приз? «Копеечка»… А Флинт любил не что иное, как пиастры».

Туристы и лыжники

Вопросы были, конечно же, и про Иркутскую область.

«Сколько потенциальных туристов проживает в радиусе 1,5 тысяч километров от Иркутска?» – поинтересовался Денис у публики.

Вопрос, что называется, с подвохом. Ведь рядом с Иркутском находится Китай, а потому потенциальных туристов столицы Восточной Сибири ни много, ни мало 500 миллионов человек!

А вот с, казалось бы, простым вопросом о длительности горнолыжного сезона на Горе Соболиной справились далеко не все… «Я подозреваю, что участники одной из команд улетают на всю зиму в теплые края, – смеясь, прокомментировал ведущий. – Потому что они в ответе указали всего три месяца. Правильный же ответ – с ноября по май, то есть, семь месяцев!»

Видеовопросы на засыпку

Была и новинка в квизе: участникам предложили ответить на вопросы, основанные на рекламных роликах Сбербанка. Схема простая: включается ролик, зрители его внимательно смотрят, а по окончанию задается совершенно неожиданный вопрос.

Дорогие читатели, а вы справитесь? Давайте проверим!

 

Итак, внимание, вопрос: сколько времени просили фотографа поснимать бесплатно? Только, чур, ролик не пересматривать!

Тайм-брейк

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После подведения итогов оказалось, что первое место разделили три команды, набрав 23 балла, -«Колосс», «Одиннадцать» и «18+». Денис предложил для выявления победителя провести тайм-брейк и ответить на контрольный вопрос. Команда, давшая ответ, максимально близкий к правильному, становилась победителем.

На том и порешили.

Контрольный вопрос прозвучал: «Самая дорогая монета в истории человечества стоит 10 миллионов долларов. Серийный доллар какого года выпуска был продан за 10 млн долларов?»

Были даны ответы: 1799 год, 1776 год, 1795 год

Оказалось, что эта монета – серебряный доллар, который эксперты относят к самой первой чеканке американских монет. Он был выпущен в 1794 году.

Таким образом, команда «18+» стала чемпионом игры, назвав максимально приближенный к действительности ответ – 1795 год.


/ СИА /
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Sbertalks 3.0. в Иркутске, 6 декабря 2018 года
Копеечка для Флинта и монета за 10 млн долларов. Иркутяне сыграли в бизнес-квиз с Денисом Гуком
«В бизнесе не бывает ничего случайного». Какие темы обсуждали на SBERTALKS 3.0.
SBERTALKS 3.0. Как это было? (ВИДЕО)
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