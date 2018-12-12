Для реализации госплана будет создана Единая Геоинформационная система Приангарья

Единая Геоинформационная система Иркутской области будет создана в регионе. Это цифровая модель территории, обеспечивающая поддержку принятия управленческих решений по вопросам реализации Государственного плана области. Её особенности обсудили губернатор Сергей Левченко, руководитель аппарата губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Фото: baikalvisa.ru Единая Геоинформационная система станет глобальной динамической базой данных о регионе. По информации пресс-службы правительства области, в ней будет предусмотрена возможность графического отображения актуальной информации в виде карт различной степени масштаба и детализации, где будут отображены все существующие и планируемые объекты: действующие предприятия, объекты строительства, сельского хозяйства, социальной, культурной сферы, коммунальные, дорожные и транспортные сети, месторождения и многое другое. Участники заседания отметили, что регион развивается неравномерно, система даст возможность наглядного анализа и планирования взаимосвязанных точек роста каждой территории, позволит видеть потенциал муниципалитетов, их нынешнее состояние, связь с другими территориями, узкие места. Созданием системы на базе министерства экономического развития Иркутской области займётся проектный офис, который будет привлекать экспертов из разных сфер.

– Единая Геоинформационная система – это мощный инструмент аналитики, который поможет изменить существующий порядок включения, к примеру, социальных объектов в государственные программы Иркутской области. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкции, капремонта) в социальной сфере – одно из ключевых направлений, в рамках которого необходимо повысить эффективность расходования бюджетных средств. В настоящее время очередность включения социальных объектов в государственные программы Иркутской области определяется на основании отраслевых рейтингов, вместе с тем данный механизм далек от совершенства, так как зачастую нет связи с экономикой. Наличие же стандартизированных и унифицированных паспортов по каждому объекту, учитывающих, в том числе необходимость, размер и скорость влияния на экономическое развитие, позволит с большим уровнем точности и прозрачности проводить ранжирование и рейтингование объектов, сократит трудовые издержки, связанные с проведением заявочных кампаний и отбором объектов, – сказал Евгений Орачевский.

Министр экономического развития региона подчеркнул, что принимать решения о направлении необходимых средств на субсидии промышленным предприятиям будут, в том числе на основании данных единая Геоинформационной системы, в соответствии с приоритетами развития региона. Задача состоит в том, чтобы государственная поддержка оказывала ощутимое положительное воздействие на фактическое состояние экономики и валового регионального продукта.