О чем мечтают дети? Составлен рейтинг новогодних подарков

Группа компаний «Детский мир» представляет рейтинг самых популярных новогодних подарков, сформированный на основе продаж детских товаров в ноябре – декабре 2018 года в сети магазинов «Детский мир».

«Благодаря масштабам работы и новым удобным сервисам сеть магазинов «Детский мир» и интернет-магазин www.detmir.ru в очередной раз станут главным местом покупок подарков для детей в России и Казахстане. Для того, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания, мы своевременно подготовились к большому наплыву покупателей. Вновь в самых посещаемых магазинах будут продлены часы работы и увеличено число кассиров. Еще одна удобная услуга Click&Collect позволяет сделать заказ в интернет-магазине и получить его уже через час в любом супермаркете сети «Детский мир», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний «Детский мир».

ТОП-10 новогодних подарков для детей*:

1. Куклы и пупсы DEMI STAR

2. Мотоцикл Kreiss

3. Автомобили и треки HotWheels

4. Радиоуправляемые машины RASTAR

5. Конструкторы

6. Коллекционные фигурки и игровые наборы Sparkle Girlz

7. Коллекционные фигурки Enchantimals

8. Куклы и аксессуары Barbie

9. Бластеры Nerf (Hasbro)

10. Сборные модели «Звезда»

* Рейтинг составлен по данным продаж в ноябре-декабре 2018 года в сети магазинов «Детский мир»

Как и в прошлом году, мода на экстравагантных кукол постепенно уходит. Лидером продаж в магазинах сети «Детский мир» стали куклы Demi Star. Под этим брендом покупателям предлагается несколько линеек кукол, рассчитанных на детей разного возраста. Приятным дополнением станет цена подарка - стоимость игрушек Demi Stars начинается со 149 рублей.

Актуальной классикой по-прежнему остаются куклы Barbie. Не оставит равнодушными девочек и коллекции ярких кукол Funville Sparkle Girlz и Enchantimals.

Лидером продаж для мальчиков от 3 до 7 лет является игрушечный мотоцикл Kreiss, который в сети магазинов «Детский мир» предлагается всего за 1729 рублей. Стильный современный дизайн понравится маленькому гонщику, а удобное сидение позволит насладиться катанием. В рейтинге предпочтений мальчиков есть также автомобили и треки HotWheels, радиоуправляемые машины RASTAR, бластеры Nerf.

Игрушки и наборы для творчества от российских производителей пользуются значительной популярностью у покупателей. Любознательные ребята могут самостоятельно собрать модель советской или российской техники от компании «Звезда».

Одним из желанных подарков для девочек и мальчиков остаются конструкторы. В «Детском мире» представлены игрушки от российских и зарубежных производителей, в наличии – десятки разнообразных моделей.