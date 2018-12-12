В Иркутской области уже начали подготовку к пожароопасному сезону 2019 года

Подготовительные работы к пожароопасному сезону следующего года начались. Соответствующее распоряжение подписано министром лесного комплекса Иркутской области Сергеем Шевердой, сообщает пресс-служба регправительства. Согласно документу утверждены план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров в 2019 году и схема сбора и передачи информации об обнаруженных и действующих возгораниях. Кроме этого, каждое территориальное управление министерства по лесничествам должно заключить соглашения о взаимодействии с арендаторами лесных участков.

Фото: irkobl.ru

– По аналогии с прошлым годом мы планируем до начала сезона подписать все договоры с авиапредприятиями по найму воздушных судов для осуществления авиапатрулирования и тушения лесных пожаров в зонах авиационного обнаружения. В каждой пожарно-химической станции началась работа по проверке и подготовке средств пожаротушения, транспорта, связи, парашютно-десантного и таборного имущества, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

До начала сезона все работники парашютно-десантной пожарной службы проведут тренировки по прыжкам с парашютом и спускам с вертолета.

Также к началу пожароопасного сезона министерством планируется создание новой пожарно-химической станции третьего типа в Нижнеилимском районе, средства для этого будут выделены из областного бюджета. На приобретение техники и средств пожаротушения для обустройства самого оснащенного типа ПХС необходимо более 75 миллионов рублей.