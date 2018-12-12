Россияне увлеклись интернет-шоппингом

Свежие данные «Ромира» показывают, что россияне все чаще совершают покупки в интернет-магазинах. В 2018 году, как демонстрируют расчеты, онлайн-ритейл вырос на 32,2%, частота совершаемых населением покупок онлайн увеличилась на 21%. Примерно половина россиян в этом году делала покупки через интернет, резкий рост активности заметен в секторе продуктового ритейла (для России довольно новое направление) и непроизводственных товаров.

По-прежнему считается, что онлайн-торговля – это дополнение к успешному оффлайн-проекту. Была и остается категория потребителей и их довольно много, которым нужно потрогать и посмотреть на товар вживую, прежде чем сделать покупку. Здесь в ближайшее время все останется на своих местах даже с учетом того, что ритейл все-таки пробует функции касс без кассира. На текущий момент тестовые варианты касс самообслуживания сами ритейлеры не очень хвалят, экономии бизнесу такая идея сейчас не дает. Технологии ради технологий в сегменте розничных продаж не работают: они будут применяться, когда начнет расти платежеспособность населения. Тогда бизнес задумается над повышением эффективности.

Для сектора электронной торговли очень важно инвестировать в логистику и расширение ассортимента. В онлайн покупатели приходят именно за наименованиями, которые в реальных магазинах ещё нужно отыскать. В интернет-пространстве магазина все должно быть понятно, легко, быстро и с колоссальным выбором, тогда сегмент e-commerce будет развиваться динамичнее.

Для онлайн-магазинов постепенный выход из тени означает рост конкуренции и снижение прибыльности за счет обязательных выплат. Для потребителя конкурентная среда в ритейле – это обычно хорошо, есть из чего выбрать. Чем современней сервис, тем шире его потенциальная аудитория и больше вероятность бурного роста: пользователь все чаще уходит туда, где эффективны мобильные приложения, есть возможность поиска товара по фото, «прикручены» популярные способы оплаты и широки варианты доставки. В ближайшие несколько лет тут есть, куда развиваться, и сегмент розничных продаж явно будет выходить на принципиально новый качественный уровень. Для экономики это позитивный момент.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари