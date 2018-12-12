Открытие года театра в Иркутской области состоится 13 декабря

Торжественное открытие Года театра в Иркутской области, как и во всей России, состоится 13 декабря. Церемония пройдёт в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова, в завершение около него состоится салют. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

2019 год объявлен Годом театра Указом Президента Российской Федерации. В его рамках Иркутская область присоединится к общероссийским проектам. Самый масштабный из них – «Театральный марафон». Он стартует 18 января во Владивостоке, а завершится в ноябре Калининграде. Каждый регион в его рамках представит своё мероприятие, в Иркутской области это будет фестиваль «Театральное Приангарье». Также регион поддержит общероссийские проекты «Театральная Олимпиада» и «Театр – школа», в рамках последнего профессиональные коллективы будут работать с театрами общеобразовательных учебных заведений.

Для организации и проведения Года театра в Иркутской области создан организационный комитет, разработан план мероприятий. В нём более 900 событий. На их реализацию из областного, федерального и муниципальных бюджетов, а также других источников планируется потратить более 500 млн рублей. В числе мероприятий – гастроли всех областных театров и выступления в Иркутске коллективов, имеющих всероссийскую известность, лекции и мастер-классы для работников театральной сферы, проведение фестивалей, создание новых спектаклей. В планах Музыкального театра – мюзикл «Граф Монте-Кристо», оперетта «Принцесса цирка», балеты «Красавица Ангара» и «Щелкунчик», совместно с Иркутской областной филармонией поставят оперу «Риголетто». В Иркутском академическом драматическом театре появятся спектакли «Горе от ума», «Маскарад», «В день свадьбы» Виталия Розова, «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и другие.

– В Иркутской области каждый год – как Год театра, у нас традиционно проходит много мероприятий в этой сфере. В 2019 год станет особенным, так как много средств будет направлено на ремонты. Здание Театра кукол «Аистёнок» планируется расширить и добавить ему один этаж, начнутся реконструкция Театра юного зрителя А. Вампилова и реставрация Дома актера. В Иркутском музыкальном театре появится малая сцена для небольших постановок, для драматического театра имени Охлопкова будет приобретено современное световое оборудование, – сказала Ольга Стасюлевич.

Закрытие Года театра планируется провести в декабре в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Там пройдёт Байкальский театральный форум «Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста».

