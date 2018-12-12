Промсвязьбанк дополнил пакет Orange Premium Club премиальной картой платежной системы «Мир»

Клиенты Orange Premium Club (ОРС) Промсвязьбанка могут выпустить бесплатные дебетовые и кредитные карты «Мир Премиальная». Теперь держателям карты «Мир Премиальная» доступны все преимущества пакета ОРС Промсвязьбанка и карты Национальной системы платежных карт.



В рамках пакета ОРС Промсвязьбанка по картам «Мир Премиальная» действует бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на сумму до 50 тыс. рублей в месяц, повышенный лимит на снятие наличных до 500 тыс. рублей в день в пределах 3 млн рублей в месяц. Пакет ОРС также предусматривает бесплатные переводы в другие банки в лимите до 100 тыс. рублей в месяц и выпуск до 3 дополнительных карт для себя и близких.



«Мы рады предложить новые возможности для клиентов Orange Premium Club, карта "Мир Премиальная" в пакете ОРС будет особенно полезной для сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений, в том числе для зачисления заработной платы, — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка Виталий Роговой. — По карте доступен весь набор привилегий и преимуществ программы Orange Premium Club».



Клиенты Orange Premium Club смогут воспользоваться одновременно двумя программами начисления кэшбэка по карте "Мир Премиальная" — собственной программой для клиентов OPC Промсвязьбанка и программой платежной системы «Мир». По программе кэшбэк для ОРС Промсвязьбанка есть возможность получения кэшбэк до 10% за операции в промокатегориях и 1% на любые покупки. Зарегистрировав свою карту на сайте privetmir.ru, держатели карт «Мир Премиальная» смогут получать кэшбэк до 20% за покупки у партнеров программы.



Orange Premium Club — это премиальная программа обслуживания, в рамках которой Промсвязьбанк предлагает персональный подход, высокодоходные финансовые продукты, а также открывает мир небанковских привилегий. Orange Premium Club входит в Топ-5 лучших премиальных программ банковского обслуживания, по данным исследования Frank Research Group. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте.