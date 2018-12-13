Почему на Байкале нет туристического рая? (видео)

На третьем SBERTALKS пленарное заседание посвятили развитию Байкальской природной территории. Эта тема выбрана не случайно, ведь она затрагивает всех, кто живёт в Иркутской области. Слова «синергия», «объединение», «коллаборация», не раз звучали в ходе обсуждения. Туристический рай на Байкале, безусловно, возможен. Но что для этого необходимо сделать?

Своим мнением поделились председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Иванов и руководитель АНКО «Иркутские Кварталы» Сергей Маяренков.

Уже сделаны первые шаги для объединения усилий всех заинтересованных сторон в развитии Байкала и его сохранении. Так, из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей на инфраструктуру особой экономической зоны «Ворота Байкала». Уже сформирован пул потенциальных инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туризма, в том числе и с госпрограммами. Кроме того, профессиональная консалтинговая компания разработает мастер-план вплоть до конкретных бизнес-моделей для малого бизнеса. В это свои деньги вложил и Сбербанк.