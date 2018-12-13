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Почему на Байкале нет туристического рая? (видео)

13 декабря 2018

На третьем SBERTALKS пленарное заседание посвятили развитию Байкальской природной территории. Эта тема выбрана не случайно, ведь она затрагивает всех, кто живёт в Иркутской области. Слова «синергия», «объединение», «коллаборация», не раз звучали в ходе обсуждения. Туристический рай на Байкале, безусловно, возможен. Но что для этого необходимо сделать?

Своим мнением поделились председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Иванов и руководитель АНКО «Иркутские Кварталы» Сергей Маяренков.

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Уже сделаны первые шаги для объединения усилий всех заинтересованных сторон в развитии Байкала и его сохранении. Так, из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей на инфраструктуру особой экономической зоны «Ворота Байкала». Уже сформирован пул потенциальных инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туризма, в том числе и с госпрограммами. Кроме того, профессиональная консалтинговая компания разработает мастер-план вплоть до конкретных бизнес-моделей для малого бизнеса. В это свои деньги вложил и Сбербанк. 

 


/ СИА /
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