До 2022 года Приангарье планирует получить из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на реализацию проекта «Чистая вода»

На мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Иркутской области определены лимиты на предоставление финансовой субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров.

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Замминистра уточнил, что в правительстве Иркутской области сейчас разрабатывается региональная составляющая федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого планируется строительство (реконструкция, модернизация) объектов систем централизованного водоснабжения. В 2019 году на эти цели будет выделено 165,4 млн руб., на 2020-2021 годы предусмотрено 387,1 млн руб. и 821,9 млн руб. соответственно.

– Предполагается, что уровень софинансирования за счет средств областного бюджета к объему субсидии из федерального бюджета составит не менее 4%, – уточнил Евгений Ветров.

Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что задача министерства жилищной политики, энергетики и транспорта заключить соглашение о финансовой поддержке проекта «Чистая вода» в 2019 году до 15 февраля 2019 года, как того требует министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» вошел в состав национального проекта «Экология». Обеспеченность водой надлежащего качества 99% горожан и 90,8 % всего населения страны – это ключевые показатели проекта «Чистая вода». Реализация федерального проекта планируется в 83 субъектах Российской Федерации в период до 2024 года.