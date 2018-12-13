В декабре ЦБ РФ повысит ставку последний раз

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 7,5% годовых. На опорном заседании 14 декабря, которое по традиции включит в себя обновлённый макропрогноз и пресс-конференцию главы регулятора , будет принято решение относительно нового значения.

"По нашему прогнозу, ключевая ставка будет повышена до 7,75% годовых либо на предстоящем декабрьском заседании (с вероятностью более 50%), либо чуть позже, в I квартале 2019 года на ближайшем опорном заседании, - отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». - Далее ставка будет понижена до 7,5% годовых в III квартале 2019 года и 7,25% годовых в IV квартале 2019 года".

На текущий момент в пользу повышения ставки на декабрьском заседании говорят возросшие инфляционные ожидания на фоне санкционного ослабления рубля, роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС. Согласно последним доступным ноябрьским опросам инФОМ, ожидаемая через 12 месяцев домохозяйствами инфляция выросла на 0,5 п.п. до 9,8%. Наблюдаемая же инфляция не изменилась и составляет 10,1%. Спред между оценками и ожиданиями минимален с сентября 2018 года, что формально означает недостаточную интенсивность таргетирования инфляции. Обычно в подобных случаях регулятор принимает решение об ужесточении монетарной политики — повышение ключевой ставки способствует сокращению спроса и инвестиций в экономике, стимулируя рост сбережений и снижение ожиданий/инфляции.

С другой стороны, ноябрьские исследования инФОМ уже успели сильно устареть (сроки проведения полевых работ 2 - 12 ноября 2018 г.), а декабрьские ещё не обнародованы. Между тем в декабре инфляционные ожидания вполне могли ослабнуть. С одной стороны, отчёт Росстата за ноябрь принёс позитивный сюрприз, инфляция составила 3,8% г/г, а не 3,9-4,0%, как ожидалось. В декабре позитив может получить продолжение. Цены на нефть в рублях с октября неуклонно снижаются и к текущему моменту уже упали на 30%, что создаёт предпосылки, если не для удешевления, сильно влияющего на инфляционные ожидания топлива, то для стабилизации цен, даже с учётом повышения акцизов. Помимо этого, санкции США против РФ с высокой вероятностью будут или перенесены на 2019 год, или вовсе отменены, рубль со второй половины ноября укрепляется. Наконец, всё идёт к тому, что повышение ставки НДС может оказать меньшее влияние на инфляцию, чем ожидалось ранее, в том числе из-за слабого спроса и добавит к годовой инфляции лишь 1 - 1,1 п.п.

Поскольку решение по ставке на декабрьском заседании может быть принято примерно с одинаковой вероятностью как в сторону повышения, так и снижения, реакция валютного рынка и рынка ОФЗ в любом случае будет бурной. Даже если повышение ставки состоится, оно может оказаться последним на ближайшие несколько лет, и далее начнётся продолжительный цикл по её снижению. Аналитик «Открытие Брокер» считает, что после заседания представится оптимальный момент для покупки ОФЗ. "В текущих условиях мы предпочитаем покупать наиболее выгодный выпуск из середины кривой доходности – ОФЗ-26223 с постоянным доходом (инвестидея от 28.11.18 «ОФЗ-26223 – ВЫГОДНАЯ СЕРЕДИНА»). Купонные платежи по бумаге (6,5% годовых) не облагаются налогами. Кроме того, ОФЗ могут быть использованы для обеспечения при получении «кредитного плеча» у брокера", - говорит эксперт.