Сбербанк проводит День открытых дверей для предпринимателей

Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут 17 и 18 декабря в нескольких офисах Сбербанка в Иркутской области - в Иркутске, Ангарске, Братске.

В эти дни представители малого и микробизнеса смогут получить подробные консультации по продуктам Сбербанка и его партнеров. В частности, предприниматели узнают о новых предложениях по лизинговым программам компании Сбербанк-Лизинг, в том числе на покупку автомобилей марки Mercedes-Benz, а также спецтранспорта (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры). Также будет презентована кредитная карта для бизнеса «Бизнес без купюр». Посетители мероприятия смогут узнать о ее возможностях, преимуществах, способах получения.

«Кредитная бизнес карта – новый продукт Сбербанка для малого бизнеса. Наши клиенты очень ею интересуются, поэтому в рамках дней открытых дверей мы сможем подробно презентовать карту и ответить на все интересующие вопросы, - отмечает директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Ольга Федотова. – Кроме того, наши специалисты ответят и на другие вопросы по линейке полезных банковских продуктов для предпринимателей, а наши партнеры расскажут о новых возможностях лизинга».

Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут в офисах Сбербанка по следующим адресам:

в г. Иркутске – ул. Байкальская, 105 а, ул. Нижняя Набережная, 10;

в г. Ангарске - 7 микрорайон, 25;

в г. Братске – проспект Ленина, 35.

Время работы офисов с 9 до 17 часов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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