Правительство Иркутской области приобрело здание бывшей «Стратосферы» за 101 млн рублей

Министерство имущественных отношений Иркутской области выкупило здание бывшего клуба «Стратосфера», которое располагается в Иркутске на улице Карла Маркса, 15. Покупка обошлась в 101,493 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Здание власти города выкупили у компании «Золотая осень». Теперь там намереваются открыть классы Иркутского театрального училища, которое нуждается в дополнительной территории, говорится в публикации.

Всего здание занимает площадь в 1,45 тысячи квадратных метров. Оно имеет три этажа, а также 35 помещений. В скором времени на месте начнутся ремонтные работы.