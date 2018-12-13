Lаnd Rover иркутянки арестовали за трехлетний долг за услуги ЖКХ

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Жительница Иркутска более трех лет игнорировала выставленные управляющей компанией счета за предоставленные коммунальные услуги, в результате чего накопила задолженность в размере 198 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Гражданка отказалась исполнять решение Куйбышевского районного суда г. Иркутска, ссылаясь на отсутствие постоянной работы, денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Однако приставы установили, что в собственности должницы находится автомобиль Lаnd Rover 2006 года выпуска. Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем управляющей компанией выехал по адресу проживания женщины, где обнаружил автомобиль. Составив акт описи и ареста машины, приставы ее изъяли и поместили на специальную стоянку.

Если гражданка не погасит имеющуюся задолженность, ее транспортное средство будет передано на реализацию, а вырученные от продажи иномарки денежные средства буду перечислены взыскателю в счет погашения долга, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.