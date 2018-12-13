Банк ВТБ поддержал премьеру оперы «Путешествие в Реймс» в Большом театре

12 декабря на Исторической сцене Большого театра состоится премьера оперы «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини. Спектакли также будут в репертуаре 13, 14, 15 и 16 декабря. Премьера оперы пройдет при поддержке банка ВТБ.

В Большом театре эта опера возникла в концертном исполнении в 2017 году по инициативе музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева. Во время подготовки сценической версии он также выступил дирижером-постановщиком и работал вместе с Дамиано Микьелетто (режиссер-постановщик) и Паоло Фантин (сценограф).

Опера была написана по случаю коронации короля Франции Карла X. Премьера состоялась в Париже в Итальянском театре 19 июня 1825 года в присутствии короля. Однако эта постановка — не типичная торжественная ода, славящая нового монарха. В основе сюжета — череда комичных ситуаций, в которые попадают гости по дороге на коронацию в Реймсском соборе (где в те времена официально восходили на престол французские монархи).

«Это опера сама по себе очень интересна с точки зрения участия в ней большого количества певцов. Она требует колоссального состава — 16 фантастических виртуозных солистов, владеющих колоратурами Россини. Эта опера может считаться прикладной, ведь она была сочинена по заказу к коронации Карла Х и, тем не менее, Россини написал совершенно гениальную музыку. Мне самому она очень импонирует, и после успешного концертного исполнения, которое было так тепло принято публикой, мне казалось, что сценическая версия “Путешествия в Реймс” на нашей сцене должна иметь успех», — рассказал музыкальный руководитель, главный дирижер Большого театра и дирижер-постановщик оперы Туган Сохиев.

«“Путешествие в Реймс” нечасто появляется в репертуарах театров — это достаточно сложное, но очень необычное произведение. Сейчас над оперой трудились признанные мастера своего дела. Маэстро Туган Сохиев, участие которого гарантирует идеальное исполнение и бурные овации. Итальянский режиссер Дамиано Микьелетто, чья интерпретация восхищает своей новизной. Паоло Фантин, чье присутствие в творческой команде означает, что от сцены невозможно будет отвести взгляд. Мы уверены, что постановка станет знаковым событием в культурной жизни столицы»,— отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.